Konya'da Öğrenciler Güvenli Bisiklet Yoluyla Okula Gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da Öğrenciler Güvenli Bisiklet Yoluyla Okula Gidiyor

Konya\'da Öğrenciler Güvenli Bisiklet Yoluyla Okula Gidiyor

Konya'da hayata geçirilen projeyle motorize zabıtaların eşliğinde öğrenciler güvenli bisiklet yoluyla okula gidiyor. Konya, Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri olarak dikkat çekiyor.

03.06.2024 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip Konya'da hayata geçirilen projeyle motorize zabıtaların eşliğinde öğrenciler güvenli bisiklet yoluyla okula gidiyor.

Her yaştan bisiklet kullanıcısının olduğu Konya, geçmişten gelen bisiklete binme kültürü ve coğrafi özelliklerinin elverişliliğiyle dikkati çekiyor.

Alternatif ulaşım aracı için 635 kilometreye ulaşan bisiklet yolu, kullanımın yoğun olduğu noktalarda yapılan bisiklet parkları tasarım ve estetiğiyle ön plana çıkıyor.

Bisikletli trafiğinin tespit edilmesi amacıyla uygulamaya alınan ve radar görüntüsünü andıran Bisiklet Sayacı da hareketliliği veriye dönüştürülerek planlanan yatırımların şekillendirilmesine katkı sunuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesinin, bisiklet yolu güzergahlarını, park yerlerini ve tamir noktalarını gösteren Akıllı Bisiklet Uygulama Sistemi de sürücülere kolaylık sağlıyor.

Uluslararası yarışların gerçekleştirildiği Türkiye'nin ilk olimpik veledromuna da sahip kentteki bisiklet tramvayı da hizmete alındığından bu yana, günde yüzlerce bisikletli yolcusunu taşımaya devam ediyor.

Üst geçitlerin bulunduğu kentte hayata geçirilen uygulamalarla bisiklet kullanımı her geçen gün yaygınlaşıyor.

Çocuklar için "güvenli bisiklet yolu" projesi başlatıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine, Konya'da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çok sayıda proje yürüttüklerini söyledi.

Kentte bugüne kadar yapılan yatırımları sıralayan Altay, "Bisikletin şehirde toplu ulaşım olarak kullanılması için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Bisiklet master planımız kapsamında, bisiklet tramvayımız, belediye otoparkında bisiklet alanlarımız, otobüs arkalarında bisiklet taşıma aparatlarımız, bisikletli yaya köprülerimizle bisikletin aktif kullanmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Altay, uygulamaya aldıkları güvenli bisiklet yolu projesine ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimizin okula bisikletle gelmeleri için pilot bir uygulamaya başladık. 17 okul ve 5 Bilgehane'de çocuklarımıza önce bisikletin güvenli kullanımıyla ilgili ciddi bir eğitim verdik. Güvenlik aparatlarının kullanımı ve trafik kurallarıyla ilgili bilgilendirmeden sonra öğrencilerimizin zabıta ve güvenlik birimlerimizin eşliğinde evlerinden konvoy halinde alınarak okula gitmeleri sağlanıyor. Burada amaç çocuklarımızın, şehirde bisiklet kullanımını artırmak ama aynı zamanda güvenli şekilde okula ulaşımlarını sağlamak. Burada en önemli görev aslında araç sürücülerine düşüyor. Bisikletlilere ve yayalara daha fazla saygılı olmamız lazım. İnşallah yaptığımız bu tür uygulamalar, Konya'da bisikletin çok daha kullanılır hale gelmesini sağlayacak."

Şehir içi trafik yoğunluğunun önemli sorunların başında geldiğine işaret eden Altay, "Tüm büyük şehirlerde, dünyada, trafiği çözmenin tek yolu, toplu ulaşımı ve bisiklet kullanımını artırmak. Bu manada Konya Büyükşehir Belediyesi olarak öncü ve önder olmaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da bu tür uygulamalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Türkiye, Zabıta, Konya, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Öğrenciler Güvenli Bisiklet Yoluyla Okula Gidiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:01 Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu Mayıs ayında ihracat yüzde 11 artışla 24,1 milyar dolar oldu
11:19 Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif O anlar kamerada Taksiciden aracına aldığı 3 genç kıza ahlaksız teklif! O anlar kamerada
10:23 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alındı
10:19 Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
09:59 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu
12:10 Bu yıldızlar Türkiye’ye gelirse şaşırmayın Transferde Mourinho etkisine hazır olun Bu yıldızlar Türkiye'ye gelirse şaşırmayın! Transferde Mourinho etkisine hazır olun
11:54 Gerçekler Müge Anlı’da ortaya çıkmıştı Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık Gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! Üvey kızlarını istismar eden adamın dosyası bir hayli kabarık
11:36 Atılan manşetler öyle böyle değil Mourinho’nun imzası dünyayı şaşırttı Atılan manşetler öyle böyle değil! Mourinho'nun imzası dünyayı şaşırttı
11:30 LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor LPG'ye 1 lira 8 kuruş indirim geliyor
11:21 Erdoğan’ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan’a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini hatırlatan Oğan'a zor soru: Peki niye gittin de yamandın ona?
11:14 İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti İkinci kez anne olan Müge Boz, bebeğiyle kamera karşısına geçti
11:06 Kutlamaların bile önüne geçti Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e yaptığına bakın Kutlamaların bile önüne geçti! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığına bakın
11:05 Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan annelere 325 avro verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 12:38:56. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da Öğrenciler Güvenli Bisiklet Yoluyla Okula Gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement