Konya\'da Öğrenciler, Türkiye\'nin İlk Astronotuyla Görüştü

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Konya'da Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile telsizle görüşmenin heyecanını yaşadı.

Okulun seminer salonunda hazır bulunan öğrenciler, ISS ile kurulan telsiz görüşmesinde Gezeravcı'ya merak ettiklerini sordu.

Tüm soruları cevaplayan Gezeravcı, yaptığı çalışmaları ve ISS'deki ortamı anlattı.

Okulun 7'nci sınıf öğrencisi Zeynep Yazar, yaşadığı heyecanı AA muhabiriyle paylaştı.

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı ile gerçekleştirilen telsiz görüşmesi öncesi sabırsızlandığını aktaran Yazar, "Görüşme çok heyecanlı ve mutluluk vericiydi. Kendisine ISS'de ortam koşullarını sordum. Görüşme telsiz bağlantısı olmasına karşın çok iyiydi. Bağlantı öncesi de çok fazla heyecanlıydık." dedi.

Öğrencilerden Elif Zeynep Afşar ise unutamayacağı bir gün yaşadığını belirterek, "Hem iptal olma korkusu hem de ilk kez böyle bir deneyim yaşamanın heyecanı vardı. Dünyada en çok neyi özlediğini sordum, ailesini özlediğini söyledi. Görüşmede net şekilde cevaplarımızı alabildik. Benim için büyük bir anı oldu. Bunu ileride hep hatırlayabileceğim için mutluyum." diye konuştu.

Görüşme heyecanı yaşayanlardan Nur Baran da görüşme öncesi farklı duygulara kapıldığını vurgulayarak, "Böyle bir deneyim yaşadığım için çok mutluyum. Tarif edilemez bir heyecan yaşadım. Okulumuzda gerçekleşmesi de beni çok şaşırttı. Yaptığı deney çalışmalarının insanlığa faydasını sordum. Arada hışırtılar vardı ama yine de iyiydi. Görüşmede sorun yaşanabilirdi, dua ettim. Gerçekleştiğinde herkes çok sevindi." ifadesini kullandı.