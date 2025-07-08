Konya'da Ormanlara Giriş Yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konya'da Ormanlara Giriş Yasağı

Konya\'da Ormanlara Giriş Yasağı
08.07.2025 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da orman yangınlarını önlemek için 01 Temmuz-15 Ekim tarihleri arasında ormanlara giriş yasaklandı.

KONYA Valisi İbrahim Akın, "Yangın tehlikesine karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında, Konya ili sınırları içerisindeki belirli ormanlık alanlara 01 Temmuz- 15 Ekim tarihleri arasında girişler yasaklanmıştır" dedi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Valilik Binası'nda gerçekleştirilen Genişletilmiş Asayiş Toplantısı sonrası gazetecilerle bir araya geldi. Akın, Konya genelinde yapılan asayiş denetimlerinde suç oranlarında azalma sağlandığını söyledi. Manisa ve İzmir'de başlayan orman yangınlarına dikkat çeken Akın, ormanları korumak için gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Konya'mız, sahip olduğu 6 milyon 430 bin dekar ormanlık alanıyla, ülkemizin en büyük orman varlığına sahip 6'ncı ili konumundadır. İlimiz genel yüzölçümünün yaklaşık yüzde 16'sını oluşturan bu alanlar, doğal zenginliğimiz olduğu kadar, aynı zamanda gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslarımızdan da biridir. Ancak bu değerli mirası korumak, yalnızca ilgili kurumlarımızın değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar, düşük nem oranı ve rüzgarlı hava koşulları, orman yangını riskini ciddi boyutlara taşımaktadır. Yangın tehlikesine karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında, Konya ili sınırları içerisindeki belirli ormanlık alanlara 01 Temmuz– 15 Ekim tarihleri arasında girişler yasaklanmıştır. Bu karar doğrultusunda ormanlarımızı koruma konusunda azami hassasiyet göstermelerini, ateş ve anız yakma, sigara izmariti atma gibi yangına sebep olabilecek davranışlardan özellikle kaçınmalarını rica ediyorum. Unutulmamalıdır ki bir kıvılcım, binlerce dönüm ormanla birlikte içerisinde barınan tüm canlıları ve doğal dengeyi de geri dönülemez şekilde yok edebilir. Konya'mızın yeşil varlığını korumak ve çocuklarımıza daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla tüm hemşerilerimizi bu konuda duyarlılığa ve iş birliğine davet ediyorum."

Kaynak: DHA

Orman Yangınları, Orman Yangını, İbrahim Akın, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Ormanlara Giriş Yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan parkından kaçan aslanın kafesten çıktığı anlar güvenlik kamerasında Hayvan parkından kaçan aslanın kafesten çıktığı anlar güvenlik kamerasında
Ödemiş’teki yangın bölgesinde küçük Zeynep’ten itfaiye ekibini duygulandıran not Ödemiş'teki yangın bölgesinde küçük Zeynep'ten itfaiye ekibini duygulandıran not
Bahçesini sulamak için içme suyu hattını deldi Bahçesini sulamak için içme suyu hattını deldi
Mezarlığa gelen aile, babalarının kabrini yerinde bulamadı Mezarlığa gelen aile, babalarının kabrini yerinde bulamadı
Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide
Hakkari’de şehitlerimiz için ikinci tören: 6 kahraman memleketlerine uğurlandı Hakkari'de şehitlerimiz için ikinci tören: 6 kahraman memleketlerine uğurlandı
İstanbul’da metrobüste yangın çıktı İstanbul'da metrobüste yangın çıktı
Yürekleri burkan gerçek ortaya çıktı Yetim öğrencilere burs veren şehit askerimiz yetim büyümüş Yürekleri burkan gerçek ortaya çıktı! Yetim öğrencilere burs veren şehit askerimiz yetim büyümüş
Balıkesir’de orman yangını çıktı Balıkesir'de orman yangını çıktı
Görüşmeler başladı Messi’nin yeni takımı belli oluyor Görüşmeler başladı! Messi'nin yeni takımı belli oluyor
DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek

13:41
Türkiye kahramanlarını uğurluyor Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
12:13
Özgür Özel’in dokunulmazlık dosyası Meclis’te
Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
11:38
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
11:00
Kardeşini öldürüp başını kesmeye çalışan cani: Bunu başardığım için mutluyum
Kardeşini öldürüp başını kesmeye çalışan cani: Bunu başardığım için mutluyum
10:45
Bahçeli’den Özgür Özel’e hem tepki hem destek
Bahçeli'den Özgür Özel'e hem tepki hem destek
20:27
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
20:12
Mourinho Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe’ye istiyorum
Mourinho Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe'ye istiyorum
20:05
Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP’den istifa etti
Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP'den istifa etti
20:01
Fenerbahçe’de ayrılık resmen açıklandı
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı
19:57
Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı
Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı
19:46
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
19:46
Trump’tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı
Trump'tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 15:18:17. #7.11#
SON DAKİKA: Konya'da Ormanlara Giriş Yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.