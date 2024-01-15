Konya\'da Otomobilin Çarptığı Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

KONYA'nın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı lise öğrencisi Zeynep Girişken (15), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Ş. yönetimindeki 68 ABH 582 plakalı otomobil, okula gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Girişken'e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeynep Girişken, kurtarılamadı. Sürücü İsmail Ş. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.