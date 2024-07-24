Konya'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Konya'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

Konya'da akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı. Yeni Meram ve Genç Osman caddeleri trafiğe kapatıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri su birikintisi olan noktalara müdahale etti.

24.07.2024 20:17
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Konya'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı.

Akşam saatlerinde başlayan ve bir anda etkisini artıran yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Yağmur nedeniyle, Yeni Meram ve Genç Osman caddeleri trafiğe kapatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamada, ekiplerin sağanak nedeniyle su birikintisi oluşan noktalara müdahale ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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