Konya'da sağlık kurulu 6 aydır yatalak hastaların engelli raporunu evde yeniliyor - Son Dakika
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Konya'da sağlık kurulu 6 aydır yatalak hastaların engelli raporunu evde yeniliyor

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Konya\'da sağlık kurulu 6 aydır yatalak hastaların engelli raporunu evde yeniliyor
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Konya'da 6 aydır süren uygulamayla engelli raporu yenilenecek yatalak hastaların evine sağlık kurulu gidiyor. Evde muayene edilen hasta, uzmanlarla görüntülü görüşülerek değerlendiriliyor ve rapor ertesi gün sisteme düşüyor.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, engelli raporu yenilenmesi gereken hasta ve yakınlarının işini kolaylaştırmak için Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Sağlık Kurulu'nu, Evde Sağlık Hizmetleri aracılığıyla hastanın evine taşıyor.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında engelli raporu yenilenmesi gereken hasta veya yakını, sistem üzerinden başvuru yapıyor. Daha sonra belirlenen gün ve saatte Evde Sağlık Hizmeti'nde görevli bir doktor ve hemşire, aileyi ziyaret ediyor.

Eve gelen doktor hastayı muayene edip yakınlarıyla görüştükten sonra iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, fizik tedavi ve rehabilitasyon, ortopedi ve travmatoloji, genel cerrahi, ruh sağlığı ve hastalıkları, nöroloji ve kardiyoloji uzmanları ile görüntülü görüşme yapıyor. Muayene sonrasında kurul, hastanın engelli raporunu yeniliyor.

"Evde bakımı gerçekten çok zorken sağlık kurulu raporu için bu hastayı getirtmemiş oluyoruz"

Başhekim Halil Ekrem Akkurt, Sağlık Bakanlığının uzaktan hasta değerlendirme sistemi ile evde sağlık sistemini entegre ederek, hastayı evinden çıkarmadan rapor verdiklerini anlattı.

Yatalak durumda, evinden çıkamayan hastaların sağlık kurulu raporlarını da bu yöntemle almalarını sağladıklarını dile getiren Akkurt, "Hasta, sağlık kurulumuza müracaat ediyor. Sağlık kurulunda müracaat sonrası evde sağlık hizmetimiz bu hasta evini ziyaret ediyor. Eğer gerçekten evinden çıkamayacak durumda ise sağlık kurulumuza bağlanıyor ve orada raporu veriliyor. Hasta bu zorlukları yaşamadan evinde sağlık kurulu raporu almış oluyor." dedi.

Eve giden doktorun ilk muayeneyi yapıp sağlık kuruluna görüntülü olarak bağlandığını anlatan Akkurt, "Sağlık kuruluna canlı bağlandıktan sonra hastanın durumunu anlatıyor. Bu sağlık kurulundaki doktorlar da bunun üzerine puanlamasını yapıp özür oranını veriyor. Rapor ertesi gün sisteme düşüyor." bilgisini verdi.

Akkurt, sistemin 6 aydır uygulandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yatalak hastası olanın durumunu, bunu çeken bilir. Evi hastayı çıkarmak için uygun mu, asansörü var mı? Ambulans tutması, araba hizmeti alması, yardım alması gerekiyor. Çok zor bir durumdur. Böyle durumda olan bir hastanın hastaneye getirilmesi hem maddi hem manevi hem de hasta açısından ciddi bir sosyal problem. Bu hizmetten hasta yakınları da hasta da çok memnun oluyor."

"Çok büyük rahatlığını yaşadık"

Uzaktan hasta değerlendirme sistemi ile sağlık kurulu raporu verilen 82 yaşındaki Melahat Güney'in gelini Havva Güney de kayınvalidesinin beynine 6 sene önce iki defa pıhtı attığını söyledi.

Kayınvalidesi için Alzheimer ve Parkinson teşhisi konulduğunu dile getiren Güney, annesinin aynı zamanda KOAH hastası olduğunu, yaklaşık 5 ay önce de geçirdiği zatürre sonrasında solunum cihazıyla yaşamaya başladığını dile getirdi.

Güney, kayınvalidesine 2 yıl önce engelli raporu verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Artık yürüyemiyor, hastane, eczane, sağlık ocağı, bunlar bizim için büyük problem. Evde sağlık hizmetlerini biz uzun süredir alıyorduk. Onun rahatlığını yaşıyoruz zaten. Şimdi böyle bir imkanın olduğunu öğrendik. Bizim için çok büyük nimet oldu. İlk raporu aldığımız zaman sağlık durumu şimdikine göre daha iyiydi ve ona rağmen çok zorlanmıştık. Anneme şimdi öyle bir şeyi tekrar yaşatamazdık. Sağlık kuruluyla görüştüğümüz zaman böyle bir imkanın olduğunu söylediler. O kadar memnun olduk ki çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Sebep olandan, devletimizden Allah razı olsun. Çok büyük rahatlığını yaşadık."

Kaynak: AA
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