Konya'da SAMP/T Hava Savunma Sistemi Kuruldu - Son Dakika
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Konya'da SAMP/T Hava Savunma Sistemi Kuruldu

18.06.2026 12:29
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MSB, NATO kapsamında İtalya'ya ait SAMP/T Hava Savunma Sistemi'ni Konya'da konuşlandırdı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO Daimi Savunma Planı kapsamında İttifak'ın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir SAMP/T Hava Savunma Sistemi'nin bugün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlandırıldığını bildirdi.

Bakanlık tarafından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) 53'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kahramankazan yerleşkesinde düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin soruları yanıtlandı.

ABD ile İran arasındaki mutabakata ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından şu açıklama yapıldı:

"ABD ile İran arasında çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyor, söz konusu mutabakatın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve istikrara katkı sağlamasını temenni ediyoruz. Ülkemiz, bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen yaklaşımını sürdürmekte; sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözümünü desteklemektedir. Bu kapsamda, mutabakatın korunması ve sabote edilmesine yönelik girişimlerin önlenmesi bakımından ilgili tüm tarafların sağduyulu, itidalli ve sorumlu bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de yakından takip edilmektedir. Enerji arz güvenliği, deniz ticareti ve seyrüsefer emniyetinin korunması küresel istikrar açısından büyük önem taşımaktadır. Ülkemiz, uluslararası hukuk çerçevesinde bu alanlarda yürütülecek çalışmalara katkı sağlamaya hazırdır."

" Konya'da SAMP/T konuşlandı"

Bakanlık tarafından, Konya'da konuşlandırılan SAMP-T Hava Savunma Sistemi'ne ilişkin sorular üzerine yapılan açıklamada, "NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'ya ait bir adet SAMP/T Hava Savunma Sistemi bugün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlandırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Türkiye'nin, değişen tehdit ortamını dikkate alarak yerli ve milli hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarını da sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterindeki Siper Hava Savunma Silah Sistemi, 12 Haziran'da Sinop Atış Alanı'nda gerçekleştirilen test kapsamında yüksek süratli ve manevra kabiliyetine sahip Süper Şimşek hava hedefini başarıyla imha ederek tam harekat kabiliyetine ulaşmıştır. Çelik Kubbe projesiyle yürütülen tüm çalışmaların temel amacı, ülkemizin çok katmanlı hava ve füze savunma kapasitesini güçlendirmek, caydırıcılığını artırmak ve milli güvenliğini en üst seviyede teminat altına almaktır."

Misafir askeri personelin Türkiye'deki eğitimleri

Türkiye'de eğitim alan müttefik ülke askerlerine ilişkin değerlendirmelere de yer verilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlığımız tarafından, birçok dost ve müttefik ülke ile imzalanan ikili anlaşmalar kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir. Halihazırda, Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı/Isparta'da Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mali, Libya'nın her iki tarafı ve Somali olmak üzere 5 dost ve müttefik ülkeden toplam 503 misafir askeri personele eğitim verilmektedir. Ayrıca, 2026-2027 Misafir Askeri Personel Kontenjan Planı kapsamında 16 ülkeden (Azerbaycan, Burundi, Bangladeş, Gine, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kuzey Makedonya, Libya, Macaristan, Mali, Moğolistan, Özbekistan, Senegal, Somali, Türkmenistan) toplam 448 personele eğitim kontenjanı tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde dost ve müttefik ülkelerden iletilen ilave kontenjan talepleri doğrultusunda bu sayıda artış meydana gelmesi öngörülmektedir."

Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından, "NATO Ankara Zirvesi'ne yönelik hazırlıklarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koordinasyonunda devam etmektedir. Bakanlığımızın sorumluluğunda yürütülen faaliyetler kapsamında; tüm güvenlik tedbirleri alınmış olup, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Ay-Yıldız Karargahı'mızda konuk savunma bakanları ile beraberlerindeki heyetler onuruna karargahın 'yıldız' bölümünde bir resepsiyon düzenlenecektir." yanıtı verildi.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da SAMP/T Hava Savunma Sistemi Kuruldu - Son Dakika

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