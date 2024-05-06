Konya'da Sanatçılar Hıdırellez'i Kutladı - Son Dakika
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Konya'da Sanatçılar Hıdırellez'i Kutladı

Konya\'da Sanatçılar Hıdırellez\'i Kutladı

Konya'nın Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran köyünde yaşayan sanatçılar, Hıdırellez'i kutladı. Etkinlikte oyunlar oynandı, gökyüzüne uçurtma uçuruldu ve hayatını kaybetmiş sanatçılar adına gül bahçesinde dilekler tutuldu. Sanatçılar, köy sakinleri ve davetlilere yöreye özgü Mürdük Aşı ikram etti. Köyün kurucusu Yönetmen Atalay Taşdiken, gelecek yıllarda köyü eski etkinliklerle canlandırmayı umduklarını belirtti.

06.05.2024 15:41
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Konya'nın Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran köyündeki kerpiç evlerde yaşayan sanatçılar Hıdırellez'i kutladı.

Sanatçılar, köyde düzenledikleri etkinlikte, oyunlar oynayıp gökyüzüne uçurtma uçurdu, hayatını kaybetmiş sanatçılar adına oluşturulan gül bahçesinde fidanlara kurdele bağlayıp dilek tuttu.

Heykeltraşlar Meral Kayısı ve Emrah Ateşli, Ressam Merve Kıyak, Yönetmen Atalay Taşdiken, köy sakinlerinden Figen Akkemik, İlknur Erk, Çiğdem Akkaya ve davetliler yöreye has bir yiyecek olan ve kazanlarda pişirilen "Mürdük Aşı"ndan gelen misafirlere ikram etti.

Köyün kurucularından Yeşilçam emektarı Yönetmen Atalay Taşdiken de köyde yaptığımız etkinliklerle ilgili son 3-4 senedir hem pandemiden dolayı hem de arzu edilmeyen ortaya çıkan bazı nedenlerden dolayı etkinliklerde aksamalar yaşadıklarını söyledi.

Taşdiken, "İnşallah bu yazdan itibaren yerel yönetimin, devletin de desteğiyle, katkılarıyla tekrar Sonsuz Şükran Köyünü eski, kendine yaraşır etkinliklerle dolu bir hale getireceğiz. Sonsuz Şükran köyü, hem Çavuş'un hem de Hüyük'ün Türkiye'deki turizm yüzüdür, turizm tanıtımıdır." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Sanatçılar Hıdırellez'i Kutladı - Son Dakika

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