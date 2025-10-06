"Yan baktın" kavgasında 5 yaşındaki çocuğu öldürdüler - Son Dakika
"Yan baktın" kavgasında 5 yaşındaki çocuğu öldürdüler

"Yan baktın" kavgasında 5 yaşındaki çocuğu öldürdüler
06.10.2025 02:19  Güncelleme: 08:49
"Yan baktın" kavgasında 5 yaşındaki çocuğu öldürdüler
Konya'nın Karatay ilçesinde iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Konya'da iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan silahlı kavgada, o sırada sokakta bulunan ve boynundan yaralanan Yıldırım Kaçın (5) öldü, Nedim Kaçın (19) ve Ali Tural (18) yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Baba Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Taksi ile mahalleye gelen 3 kişi ile Nedim Kaçın ve Ali Turan arasında iddiaya göre, 'yan bakma' tartışması çıktı.

TABANCAYLA ATEŞ AÇTILAR

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine karşı gruptan 2 kişi tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ali Turan bacağından, Nedim Kaçın karnından ve o sırada sokakta bulunan akrabası Yıldım Kaçın boynundan yaralandı.

'Yan baktın' kavgasında 5 yaşındaki çocuğu öldürdüler

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Saldırgan 3 kişi geldikleri taksi ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan Yıldırım Kaçın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan Nedim Kaçın da yapılan ilk müdahalenin ardından Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

'Yan baktın' kavgasında 5 yaşındaki çocuğu öldürdüler

"ARAMIZDA YAN BAKMA' KAVGASI ÇIKTI"

Sağlık durumu iyi olan Ali Turan'ın ilk ifadesinde saldırganlarla aralarında 'yan bakma' meselesi nedeniyle kavga çıktığını belirtti. Polis, taksi ile kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

'Yan baktın' kavgasında 5 yaşındaki çocuğu öldürdüler
Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Yan baktın' kavgasında 5 yaşındaki çocuğu öldürdüler - Son Dakika

