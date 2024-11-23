Konya'da Silahlı Kavga: 6 Şüpheli Tutuklandı

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Konya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, galerici Muhammet P'nin silahlı kavgada öldürülmesine ilişkin şüpheliler İbrahim K, Uğur K, Fatih Ç, Abdullah O, Hakkı O. ve Süleyman K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Önceki gün, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkerler Sokağı'nda galericilik yapan Muhammet P. ile iş yerine gelen husumetlileri arasında silahlı kavga çıkmış, yaralanan Muhammet P. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.