Konya'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde oyun parkının yanında meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi bacağından yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

13.06.2024 22:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Bahçelievler Mahallesi'ndeki oyun parkının yanında yaşandı.

Oyun parkı önünde, park halindeki bir otomobilin yanında duran İ.H.'ye yanına motosikletle gelen bir kişi tarafından henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açıldı.

Bacağına isabet eden tek kurşunla yaralanan ve kaçmaya çalıştığı sırada olay yerinden 50 metre ileride yere yığılan İ.H.'ye, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı İ.H., acil serviste yapılan müdahale sonrasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan C.Y.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri olayının yaşandığı yerde bir adet boş kovan ele geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Beyşehir, Konya, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:49 İsrail’den Lübnan’a saldırı Çok sayıda yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Çok sayıda yaralı var
23:40 Dilan Polat’ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi
22:15 HSK’da kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcıya tenzili rütbe HSK'da kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcıya tenzili rütbe
21:19 HSK kararnamesi açıklandı 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti
21:07 Süleyman Soylu’dan Cumhur İttifakı’na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor Süleyman Soylu'dan Cumhur İttifakı'na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor
23:47 EURO 2024’e saatler kala Fransa’da kriz 4 futbolcu antrenmana çıkmadı EURO 2024'e saatler kala Fransa'da kriz! 4 futbolcu antrenmana çıkmadı
22:43 ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı ABD ve Ukrayna arasında 10 yıllık güvenlik anlaşması imzalandı
22:37 ’’Bedava tatil kazandınız’’ diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi Ünlü oyuncu da gözaltında ''Bedava tatil kazandınız'' diyerek 50 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi! Ünlü oyuncu da gözaltında
22:08 Masadaki rakam 25 milyon euro Oosterwolde’ye Premier Lig’ten dev talip Masadaki rakam 25 milyon euro! Oosterwolde'ye Premier Lig'ten dev talip
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
21:15 Kocaeli’de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin’den ilk açıklama Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den ilk açıklama
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 04:54:29. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement