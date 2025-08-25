Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz - Son Dakika
Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz

Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz
25.08.2025 11:53
Konya'da evden çıkıp otomobile binerken silahlı saldırıya uğrayan 33 yaşındaki Mehmet Koçyiğit ile 11 yaşındaki oğlu Servet Koçyiğit yaşamını yitirdi.

Konya'da baba ile 11 yaşındaki oğlu uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldü.

Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesinde yaşayan ve hurdacılık yaptığı belirtilen Mehmet Koçyiğit ile yanındaki oğlu Servet Koçyiğit, apartmanın bahçesindeki otomobillerine binmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateşte Mehmet Koçyiğit vücudunun çeşitli yerlerinden, Servet Koçyiğit ise başı ve sırtından yaralandı.

Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Mahallelinin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Mehmet Koçyiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Servet Koçyiğit ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Servet Koçyiğit de doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz
Kaynak: DHA

Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13:08
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran
11:24
İsrail savaş uçakları Gazze’de hastane vurdu: 15 kişi hayatını kaybetti
İsrail savaş uçakları Gazze'de hastane vurdu: 15 kişi hayatını kaybetti
SON DAKİKA: Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz - Son Dakika
