Konya'da Şivlilik Geleneği: Çocuklar Dönerle Şenlendi - Son Dakika
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Konya'da Şivlilik Geleneği: Çocuklar Dönerle Şenlendi

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Konya'da Şivlilik geleneğinde çocuklara döner ve ekmek arası kavurma ikram edildi.

02.01.2025 13:17
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"Şivlilik" diye gelen çocuklara döner ve ekmek arası kavurma ikram ettiler

KONYA - Konya'da mübarek üç ayların başlangıcında kutlanan Şivlilik geleneğinde bazı esnaflar, ellerinde poşetlerle "Şivlilik" diyerek dükkanlarına gelen çocuklara şekerleme ürünleri yerine döner ve ekmek arası kavurma ikram etti.

Üç ayların başlangıcında Konya halkı tarafından kutlanan "Şivlilik" geleneği için çocuklar kapı kapı dolaşarak "Şivlilik" topladı. Merkez Karatay ve Meram ilçesinde çorbacı Ramazan Bademci ve kasap arkadaşı kendileri küçük yaşlarda kahvaltı yapmadan şivlilik topladıkları için gezen çocuklar aç dolaşmasınlar diye iş yerlerinin önüne kurdukları döner tezgahında gelen çocuklara döner, etliekmek ustası Ömer Fazıloğulları ve kardeşi Yücel Fazıloğulları da ekmek arası kavurma ikram etti.

"Amacımız çocuklarımızı sevindirmek zaten amacımıza ulaştık"

Ellerinde poşetlerle dolaşan çocukların aç gezmemesi için 3 yıldır aynı geleneği sürdürdüklerini anlatan Ramazan Bademci, "Üç ayların başlangıcı olarak bugün kandil gecesinden önce 3 yıldır yaptığımız gibi 'şivlilik' olarak döner dağıtıyoruz. Sabah saatlerinde çocuklarımız evden kahvaltı yapmadan çıkıyor, burada da karnını doyurarak gezmeye devam ediyor. Şivlilik sadece Konya'da yaşayan bir gelenek. Bunu çoğu esnaf arkadaşımız da kendi alanlarında yapmaya çalışıyor. 3 yıldır yapıyoruz, sürekli devam ettireceğiz. Bu bölge Karaman Yolu Caddesi biraz daha kalabalık olduğu için döneri gören çocuklarımız geliyor ve burada seviniyorlar. Bizim de amacımız çocuklarımızı sevindirmek ve amacımıza ulaştık" dedi.

"Şivlilik geleneğini bu yıl da çok şükür devam ettirdik"

Çocuklara ekmek arası kavurma dağıtan etliekmek ustası Ömer Fazıloğulları ise, "Her sene olduğu gibi şivlilik geleneğini bu yıl da çok şükür devam ettirdik. Geçen sene etkinliğimiz etliekmek oldu, bu sene ise ekmek arası kavurma oldu çok şükür. Her yıl aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ederiz. Çocuklarımızı sevindirdik, Allah kabul etsin" diye konuştu.

Ellerinde poşetlerle "Şivlilik" diye gelen, döner ve ekmek arası kavurma yiyen çocuklar ise ikramdan memnun olduklarını söyleyerek, teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Konya'da Şivlilik Geleneği: Çocuklar Dönerle Şenlendi - Son Dakika

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