Konya'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

Konya'nın Akören ilçesinde, telefonla kendisini polis olarak tanıttığı kişinin ziynet eşyasıyla parasını dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheliden 1'i gözaltına alındı. İlçede yaşayan R.A. kendisini telefonla arayan kişiler tarafından, adının FETÖ soruşturmasına karıştığı bahanesiyle dolandırılmasına ilişkin jandarmaya müracaatta bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evine maskeli bir şekilde gelerek R.A'nın ziynet eşyalarıyla bir miktar parasını alıp kayıplara karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, ilçedeki güvenlik kamerası incelemeleri ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Araçla İstanbul'a kaçtığı belirlenen şüphelilerden G.Ç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda olaya karıştığı tespit edilen M.D'nin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

31.07.2024 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Akören ilçesinde, telefonla kendisini polis olarak tanıttığı kişinin ziynet eşyasıyla parasını dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheliden 1'i gözaltına alındı.

İlçede yaşayan R.A. kendisini telefonla arayan kişiler tarafından, adının FETÖ soruşturmasına karıştığı bahanesiyle dolandırılmasına ilişkin jandarmaya müracaatta bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evine maskeli bir şekilde gelerek R.A'nın ziynet eşyalarıyla bir miktar parasını alıp kayıplara karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, ilçedeki güvenlik kamerası incelemeleri ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

Araçla İstanbul'a kaçtığı belirlenen şüphelilerden G.Ç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

???????Şüphelinin ifadesi doğrultusunda olaya karıştığı tespit edilen M.D'nin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Kamerası, İstanbul, Jandarma, Akören, Konya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
15:24 İran’da İsmail Haniye’ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi İran'da İsmail Haniye'ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
16:11 O kaçtı, polis kovaladı Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti
15:52 Erdoğan “Önce bizden özür dilemesi lazım“ demişti Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Erdoğan "Önce bizden özür dilemesi lazım" demişti! Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:55 DEM Partili Oduncu’dan skandal hareket Batman Valiliği’nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı DEM Partili Oduncu'dan skandal hareket! Batman Valiliği'nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 19:45:08. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement