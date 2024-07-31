Konya'da telefon dolandırıcılığı operasyonu: 1 şüpheli gözaltına alındı

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Konya'nın Akören ilçesinde, telefonla kendisini polis olarak tanıttığı kişinin ziynet eşyasıyla parasını dolandırdığı öne sürülen 2 şüpheliden 1'i gözaltına alındı.

İlçede yaşayan R.A. kendisini telefonla arayan kişiler tarafından, adının FETÖ soruşturmasına karıştığı bahanesiyle dolandırılmasına ilişkin jandarmaya müracaatta bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evine maskeli bir şekilde gelerek R.A'nın ziynet eşyalarıyla bir miktar parasını alıp kayıplara karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, ilçedeki güvenlik kamerası incelemeleri ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak, şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti.

Araçla İstanbul'a kaçtığı belirlenen şüphelilerden G.Ç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

???????Şüphelinin ifadesi doğrultusunda olaya karıştığı tespit edilen M.D'nin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.