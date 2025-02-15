Konya'da UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Heyecanı - Son Dakika
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Konya'da UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Heyecanı

Konya\'da UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Heyecanı

14-16 Mart'ta Konya'da düzenlenecek UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası için hazırlıklar sürüyor.

15.02.2025 12:52
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Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilecek Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Pist Bisikleti Uluslar Kupası için hazırlıklar sürüyor.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek ve dünyanın en prestijli pist bisikleti organizasyonları arasında gösterilen UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na 14-16 Mart'ta Konya ev sahipliği yapacak.

Avrupa'nın en kapsamlı veledromlarından olan Konya Olimpik Veledromu, 17 bin 600 metrekarelik alanda 250 metre pisti, 2 bin 329 seyirci kapasitesiyle sporseverleri ağırlayacak.

Kentte üç gün boyunca yapılacak kadınlar ve erkekler kategorilerindeki müsabakalara, 40'tan fazla ülkeden 450'yi aşkın sporcu katılım gösterecek.

"Konya'ya yakışır bir organizasyon yapmayı planlıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine, Konya'nın her zaman çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını söyledi.

UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapmak için yoğun bir hazırlık içinde olduklarını anlatan Altay, "Konya'ya yakışır bir organizasyon yapmayı planlıyoruz. Konya hem bisiklet hem de bir spor organizasyonu şehri. Organizasyon, kentimizde ve ülkemizde bisikletin daha çok konuşulmasına, bu sporun daha çok gündemde olmasını sağlayacak." dedi.

Altay, milli takımı temsil edecek Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Ramazan Yılmaz'ın müsabakalarda yer alacak olmasının kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Konaklama konusunda herhangi bir eksik bulunmuyor

Müsabakalar öncesi gerekli tüm çalışmaların yapıldığını vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Konya tesis açısından birçok çeşitliliğe sahip. Olimpik veledromun yanında sporcu kamp merkezimiz mevcut. Sporcuların bir kısmını burada ağırlarken geriye kalanları da standardı yüksek otellerimizde misafir edeceğiz. Bu konuda herhangi bir eksiğimiz bulunmuyor. Kente gelecek misafirlerin sadece bisikletle ilgili değil, şehrimizin tarihi ve manevi dokusuyla alakalı da bilgilendirilmesi için hazırlıklar yapıldı. Onları en güzel şekilde ağırlayacağız. Müsabakalar sırasında ve sonrasında Konya'yı tanıtmak için hazırlıklarımızı yaptık. Ülkemizin tanıtımına çok önemli bir katkı sağlayacak bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, konya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası Heyecanı - Son Dakika

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