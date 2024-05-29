Konya'da Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
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Konya'da Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali Devam Ediyor

Konya\'da Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali Devam Ediyor

Konya'da düzenlenen 16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali, onuncu gününde çeşitli etkinliklerle sürdü. Festival kapsamında Trabzon Devlet Tiyatrosunun 'Otoban Köpekleri' oyunu izleyiciyle buluştu. Ayrıca İranlı tiyatro ekibi 'Uzun Konuşmalar' oyununu sahneledi. Festival, yarın son gününde Küba'lı ekibin 'Cuba Flamenca' ve Van Devlet Tiyatrosunun 'Büyülü Prens' oyunlarıyla sona erecek.

29.05.2024 21:35
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Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", onuncu gününde çeşitli etkinliklerle sürdü.

Festival kapsamında Trabzon Devlet Tiyatrosunun "Otoban Köpekleri" oyunu, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.

Dilan Demirel'in yazdığı, Murat Çidamlı'nın yönettiği oyun, seyirciler tarafından beğeniyle izlendi.

Festival çerçevesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi Meram Evliya Çelebi Parkı Kafem'de, İranlı tiyatro ekibi "Uzun Konuşmalar" oyununu sahneledi.

Öte yandan Erzurum Devlet Tiyatrosu, Ecdat Parkı Açık Hava Sahnesi'nde, "Dünyanın Eski Zamanlarında" oyunuyla sahne aldı.

Festival, yarın son gününde saat 20.00'de Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde Küba'lı ekibin "Cuba Flamenca", Selçuklu Kongre Merkezi'nde Van Devlet Tiyatrosunun "Büyülü Prens" oyunuyla sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

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