Konya\'da zehirlenen çocuk öldü, şüpheli gözaltına alındı

KONYA'da, oturduğu evi ilaçlayıp, üst katta oturan ev sahibinin torunu Ahmet Enes Temel'in (8) zehirlenerek ölümüne neden olduğu öne sürülen Suriye uyruklu Abdülkerim El A. (32) gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan aile fertlerinden 6 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olay, Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Eşi yurt dışında çalışan Ayşe Temel (40), sömestir tatili nedeniyle çocukları Fatmanur (18), Yasin (15) ve Ahmet Enes Temel ile birlikte annesi Necla Duran'ın evine geldi. Alt katta oturan inşaat işçisi Suriye uyruklu Abdülkerim El A. da geçen pazartesi evinin çeşitli yerlerine peçete ve kağıt üzerine böcek ilaçları koyup, cam ve kapıları bantladı. Ardından eşi ve çocuklarını, yakınlarının evine bıraktıktan sonra Çumra ilçesine çalışmaya gitti.
ÜST KATTA OTURAN AİLE ZEHİRLENDİ
Ayşe Temel, çocukları Fatmanur ve Yasin ile kız kardeşinin çocukları Mine Büyükgöker (17) ve Sena Gül Büyükgöker (21), dün mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Numune Hastanesi'ne gitti. Tedaviye alınan 5 kişinin zehirlendikleri anlaşıldı.
AHMET ENES ÖLDÜ
Bu sırada anneanne Necla Duran ile evde kalan Ahmet Enes Temel de uykusunun geldiğini söyleyip yattı. Necla Duran, bir süre sonra torununun hareket etmediğini fark edince şüphelenip sağlık çalışanı bir yakınıyla konuşarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Ahmet Enes'in duran kalbini çalıştırdı. Ardından ambulansla aynı hastaneye kaldırılan Ahmet Enes, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Anneanne Necla Duran da sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. 6 kişinin tedavisi sürerken, Ahmet Enes'in cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından evde inceleme yapan polis, ilk belirlemelere göre ailenin, kiracının evin birçok noktasına koyduğu böcek ilacından zehirlendiğini saptadı. Meram Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kiracı Abdülkerim El A.'yı, Çumra'da gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Abdülkerim El A., ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)
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