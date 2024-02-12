Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Konya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

12.02.2024 11:07
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Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilenlerle ilgili yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Konya merkezli 5 ili kapsayan İstanbul, Diyarbakır, Kocaeli ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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