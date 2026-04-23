Konya Ovası\'nda Buğday Rekolte Artışı Bekleniyor

23.04.2026 10:01
Son yağışlar çiftçiyi umutlandırdı, buğday rekoltesi 2.3 milyon ton bekleniyor.

'TÜRKİYE'nin tahıl ambarı' olarak bilinen Konya Ovası'ndaki son yağışlar, çiftçiyi umutlandırdı. Geçen hasat sezonunda 1 milyon 800 bin ton buğday rekoltesinin 500 bin ton artışı bekleniyor. Bu yıl ekim alanlarında yüzde 3'lük bir artış olduğunu söyleyen Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Burak Kırkgöz, "Bu yıl ekili alanlarındaki artış da ve yağışlar da göz önünde bulundurulduğunda buğday rekoltesi 2 milyon 300 bin ton civarı, arpa rekoltesi de 1 milyon 200 bin ton civarında beklentimiz var" dedi.

2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip, 'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen ve kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalınan Konya Ovası'nda son dönemde yağan yağmur ve kar yağışı, çiftçiye umut oldu. Geçen yıl buğdayda 1 milyon 800 bin ton, arpada 800 bin ton rekolteyi bulan Konya Ovası'nda, bu yıl rekoltenin ortalama 500 bin ton artması bekleniyor.

'BAHAR YAĞIŞLARI OLDUKÇA İYİYDİ'

Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Burak Kırkgöz, "Buğday ambarı Konya'mızda yağışlar özellikle bahar yağışları oldukça iyiydi. Ara ara yağan yağışlar özellikle hububat alanlarında oldukça fayda sağladı. Şu an bölgede kıraç alanlar dahil olmak üzere sulu alanlarımızda herhangi bir problem yok. Mahsullerimizin gelişimi bir önceki yıla göre gayet iyi durumda. Maalesef kış aylarında kar yağışını beklediğimiz oranda alamadık ama bahar yağışları oldukça iyiydi. Kış aylarındaki kar yağışı özellikle yer altı ve yer üstü su kaynakları açısından Konya Ovası için çok önemliydi. Yağan yağmur yer altı suyuna bir nebze de olsa fayda sağladı. Özellikle yüksek bölgelerdeki kar yağışları, ovadaki kuyu seviyelerinde de yer altı su seviyelerinde de bir nebze yükselişe neden oldu" dedi.

'BU YIL DONLA İLGİLİ BİR PROBLEM YAŞAMADIK'

Kırkgöz, "Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yaşadığımız bir don felaketi vardı. Özellikle meyve ve hububat ile uğraşan çiftçilerimiz çok ciddi zarara uğradı. Çok şükür bu yıl bu donları yaşamadık. Nisan ayının 23'ünden sonra ay sonuna kadar her zaman Konya bölgesinde bir don riski vardır. İnşallah bu don felaketi bir daha yaşanmaz. Bu yıl bir problem yaşamadık. Çiftçilerimiz şu anda tarlalarında yoğun bir şekilde mantar hastalıklarına karşı uygulama yapmakta. Böylesi dönemlerde yağışlar olduktan sonra havanın güneşli olduğu ve sıcak olduğu dönemlerde mantar hastalıklarının gelişimi oldukça hızlı oluyor. Bu yüzden çiftçilerimizin mutlaka bir ziraat mühendisi ile arazilerini kontrol etmelerini ve mantar hastalığı daha tarlaya girmeden ilaç uygulamalarını yapmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

'ÇİÇEKLENME DÖNEMİ OLDUKÇA ÖNEMLİ'

Yağışların artması ve havaların sıcak gitmesiyle birlikte bu yıl rekoltenin artacağını belirten Kırkgöz, "Bu dönemde rekolteyi tahmin etmek oldukça zor çünkü ürünler daha mahsül başak çıkartma dönemini tamamlamadı. Şu an sapa kalkma dönemi dediğimiz dönemde. Rekolte; iklim bu şekilde devam ederse, yağışlar bu periyotta yağmaya devam ederse, rekoltede artış olacağını düşünüyoruz. Ama bitkinin çiçeklenme dönemi özellikle oldukça önemli. O dönemde sıcak esen rüzgarlar tozlaşmayı ve polenlerin ölmesine neden oluyor ve bitkide dane oluşumunda birtakım kayıplara sebebiyet veriyor ve danelerin biraz daha cılız oluşmasına neden oluyor. İnşallah böyle bir problem yaşamayız. Eğer böyle bir problem yaşamazsak, bu yıl Konya Ovası'nda geçen yıla göre rekolte artışı yaşanır. Geçen sene buğday rekoltemiz 1 milyon 800 bin tondu. Arpa rekoltemiz de yaklaşık olarak 750-800 bin ton civarında kalmıştı. Bu yıl ekili alanlarındaki artış da ve yağışlar da göz önünde bulundurulduğunda buğday rekoltesi 2 milyon 300 bin ton civarı, arpa rekoltesi de 1 milyon 200 bin ton civarında beklentimiz var. Eğer ki dediğimiz gibi başak çıkartma döneminden sonra samyeli esmesi ve buğdaylarda herhangi bir dolu zararı olmazsa bu rekolteleri bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

