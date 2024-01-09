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KTO Başkanı Selçuk Öztürk, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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KTO Başkanı Selçuk Öztürk, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Anadolu Ajansı'nın 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Öztürk, farklı kategorilerde yer alan fotoğrafları inceleyip oy kullandı. AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği 147 fotoğraf arasından seçim yapmakta zorlanan Öztürk, bu gelenekselleşen çalışmanın başarılı şekilde devam etmesini umut etti.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, AA\'nın \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
09.01.2024 - 18:00,
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Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Öztürk, farklı kategorilerde yer alan fotoğrafları inceleyip oy kullandı.

Öztürk, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam", "spor", " Gazze: Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Vahşi Kedi" fotoğraflarına oy veren Öztürk, "Spor"da ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı karesinden yana oyunu kullandı.

Öztürk, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar "Depremin Umudu", Gazze: Kanıt'ta da Asraf Amra'nın "Yanımda ol Anne" fotoğraflarını seçti.

Fotoğrafların arasından seçim yapmakta zorlandığını aktaran Öztürk, "Anadolu Ajansının yılın fotoğrafları seçkisi artık klasikleşen bir çalışması. Genel anlamda çok güzel fotoğraflar bize hem geçmişimizi hatırlattı hem de çok ilgi çekici. Bu gelenekselleşen çalışmanın başarılı şekilde devam etmesini umut ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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Anadolu Ajansı, Selçuk Öztürk, Konya, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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