Konya ve Antalya\'da DEAŞ Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konseyde ipler gerildi! Acun Ilıcalı ve Yunus Emre birbirine rest çekti

Daha önce birçok kez yarışmacılarla kavga ettiği için ceza alan Yunus Emre, ada konseyinde Acun Ilıcalı'ya resti çekerek "Benim seviyem bu programa uymuyorsa da hiç problem değil. Yapacak bir şey yok" dedi. Acun Ilıcalı da Yunus Emre'nin yarışmada uzun süre kalamayacağını belirterek "Sana 3 ödül cezası daha veriyoruz, toplamda 6 etti. Seni burada zorla tutmuyoruz" dedi.