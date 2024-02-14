Konya ve Antalya'da DEAŞ Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Konya ve Antalya'da DEAŞ Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya ve Antalya\'da DEAŞ Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Konya ve Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları tespit edilen 5 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte kimlik kullandığı belirlendi ve örgüt adına faaliyet yürüttükleri ortaya çıktı.

14.02.2024 09:39  Güncelleme: 09:41
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Konya ve Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Polis, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 4'ünü Konya'da, 1'ini Antalya'da sahte kimlikle yakaladı.

Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen şüphelilerin, örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları, örgüt adına faaliyet yürüttükleri öğrenildi.

Kaynak: AA

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