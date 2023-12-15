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Konya Yunak'ta cayrokopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
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Konya Yunak'ta cayrokopter destekli trafik denetimi

Konya'nın Yunak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde, cayrokopter kullanılarak kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimde 321 araç ve sürücü kontrol edilirken 4 araç trafikten men edildi. Kaymakam Özgür Pelvan, hava araçlarının desteğiyle yapılan faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.

Konya Yunak\'ta cayrokopter destekli trafik denetimi
15.12.2023 - 15:25,
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Konya'nın Yunak ilçesinde jandarma ekiplerince "cayrokopter" destekli trafik denetiminde, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde trafik kurallarını ihlalinin önüne geçilmesi amacıyla havadan denetim yapıldı.

Denetimde Yunak Kaymakamı Özgür Pelvan ile İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin İmren koordinesindeki görevliler çevre il ve ilçelere bağlantılı kara yollarında kural ihlali yapan sürücüleri cayrokopter aracılığıyla tespit etti.

Üzerindeki kamera sistemiyle yerdeki istasyonlara ve cep telefonlarına görüntüyü anlık iletme kabiliyetine sahip cayrokopter, denetime destek verdi.

Jandarma ekiplerinin de destek verdiği denetimde 321 araç ve sürücü kontrol edilirken 4 araç trafikten men edildi.

Trafik kurallarına uymadığı belirlen sürücüler, kara yollarındaki uygulama noktalarındaki ekiplere telsizle bildirilerek haklarında cezai işlem uygulandı.

Kaymakam Özgür Pelvan, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla hava araçlarının desteğiyle yürütülen faaliyetlerin devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA
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