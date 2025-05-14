Konyaaltı Belediyesi'nden Dünya Çiftçiler Günü'nde Üretici Pazarı

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla HayatPark'ta "Üretici Pazarı" kurarak, yerel üreticileri vatandaşlarla buluşturdu. Pazarı ziyaret eden Belediye Başkanı Cem Kotan, "Biz burada hem üreticiyi destekliyoruz hem de halkımızın direkt olarak ilk elden ürünler tüketmesine yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Konyaaltı Belediyesi'nin Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla HayatPark'ta kurduğu Üretici Pazarı'nda yerel üreticilerin el emeği ürünleri doğrudan tüketiciyle buluştu. Bölgeye özgü Çandır fasulyesi, Doyran patlıcanı gibi yerel lezzetlerin yanı sıra çeşitli sebze, meyve ve yöresel ürünlerin yer aldığı pazarda hem üretime destek verildi hem de sağlıklı gıdaya erişim kolaylaştı.

35 çiftçi tezgah açtı

Üretici Pazarı'nı ziyaret ederek çiftçilere karanfil veren Kotan, hem üreticiyle hem de vatandaşlarla sohbet etti. Yaklaşık 35 çiftçinin tezgah açtığını kaydeden Kotan, şunları dile getirdi:

"Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla üreticilerimizle tüketicilerimizi buluşturan bir etkinlikte HayatPark'ta bir araya geldik. Üretici Pazarı'mızda yaklaşık 35 çiftçimiz, ürünlerini satışa sundu. Bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Ülke olarak gıda sorunu yaşıyoruz ve bu konu bizim için çok önemli. Bu yüzden çiftçilerimizin desteklenmesi ve teşvik edilmesini önemsiyoruz. Konyaaltı'mızda, Antalya'mızda ve Türkiye'mizde emek veren tüm çiftçilerin gününü kutluyorum."

Kotan'ın pazar ziyaretine, 22'nci dönem CHP Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk, CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Demet Gündüz, CHP Konyaaltı İlçe Kadın Kolları Başkanı Aslı Tazegül, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve muhtarlar da eşlik etti.