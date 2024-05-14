Konyaaltı'da Engellilere Uygun Park Sayısı Arttı - Son Dakika
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Konyaaltı'da Engellilere Uygun Park Sayısı Arttı

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Konyaaltı Belediyesi, ilçeyi engellilerin daha rahat yaşayabileceği bir yer haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Erişilebilir park sayısı artırılırken, engellilerin hayatını zorlaştıran noktalar da düzeltiliyor.

14.05.2024 10:15  Güncelleme: 10:34
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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi, ilçeyi engellilerin daha rahat yaşayabileceği bir yer haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçedeki erişilebilir park sayısı 9'dan 13'e yükseltilirken, engellilerin hayatını zorlaştıran noktalar ise onarılıyor.

Konyaaltı Belediyesi "Hedef Engelsiz Konyaaltı" mottosuyla çıktığı yolda, ilçeyi engellilerin daha rahat yaşayabileceği bir yer haline getirmek amacıyla çalışıyor. Bu kapsamda ilçede görme engelliler için yaya yolları üzerinde bulunan hasarlı kılavuz çizgileri onarıldı, kılavuz çizgisi üzerinde yer alan engellilerin yürümesini zorlaştıran yapılar kaldırıldı. Park girişlerindeki merdivenler, yürüme engellilerin rahat hareket edebilmeleri için rampa haline getirildi.

ERİŞİLEBİLİR PARK SAYISI 13'E YÜKSELDİ

Antalya Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan denetimlerde ilçede engellilere uygun düzenlenmiş park sayısı 9'dan 13'e çıkarıldı. Konyaaltı ilçesi, erişilebilir park sayısı açısından Antalya'da ilk sırada yer aldı.

Konyaaltı ilçesinde son olarak 4 parkta inceleme yapan komisyon, parklardaki engelli rampaları, çocuk oyun alanları gibi yapıların engelli vatandaşların kullanımına uygun olup olmadığını tespit etti. Bu doğrultuda komisyon üyeleri yapılan değerlendirme sonucunda, Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi'ndeki Çayırlı Hacı Mustafa Karabulut Parkı, Toros Mahallesi'ndeki Expo 2016 Parkı, Uluç Mahallesi'ndeki Çakmaklar Parkı ile Gürsu Mahallesi'nde 374. Sokak'ta bulunan parkın erişilebilirlik belgesi almaya hak kazandığı açıklandı.

"ENGELLİLER DÜŞÜNÜLMÜŞ"

Komisyon üyesi olan ve parkların engellilere uygun olup olmadığını kontrol eden Altınokta Körler Derneği Başkanı Ahmet Oktay, "Buraya Valilik Komisyonu Erişilebilirlik Birimi olarak geldik. Parklarında biz görme engelli bireyleri düşünerek güzel noktalar yapmışlar. Rampalar dizayn olmuş, kapıdan girdiğimizde yollar düzgün. Öyle güzel dizayn edilmiş ki görme engelli bir vatandaş bankı veya masayı rahatlıkla bulabiliyor. Konyaaltı Belediye Başkanı'mız Cem Kotan'a ve çevre dizaynını yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"ORTAK KULLANILABİLECEK"

Komisyon üyesi Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Mehmet Karavural da "Antalya'da yapılan denetimlerin çoğunda bulundum. Bu alanın engellilerin ortak kullanabileceği, toplumun diğer bireyleriyle birlikte kullanabileceği alan olduğunu gördüm. Ben tekerlekli sandalye kullanan biriyim. Ama çocuğum engelli değil. Engelli biri olarak çocuğumla bu parka gelip diğer bireyler gibi donatı alanlarını kullanabiliyoruz. O yüzden bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Konyaaltı\'da Engellilere Uygun Park Sayısı Arttı
Kaynak: ANKA

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