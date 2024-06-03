Konyaaltı Sahili'nde Deniz Dibinde Plastik Atıklar Bulundu - Son Dakika
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Konyaaltı Sahili'nde Deniz Dibinde Plastik Atıklar Bulundu

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Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden oluşan su altı topluluğu, Konyaaltı Sahili'nde temizlik için dalış yaptı. Dalış sırasında deniz dibinde çok sayıda içi taş dolu plastik şişe, poşet ve boya kovalarıyla karşılaşıldı. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, atıkların ne amaçla denize atıldığını anlamadıklarını belirtti ve çevreye karşı sorumluluk gerektiğini vurguladı.

03.06.2024 17:39
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ANTALYA'nın ünlü Konyaaltı Sahili'ne temizlik için dalış yapan Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinden oluşan su altı topluluğu, deniz dibinde çok sayıda içi taş dolu plastik şişe, poşet ve boya kovalarıyla karşılaştı. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Ne amaçla bu şişe ve plastik poşetlere taş doldurup denize attılar anlam veremiyoruz. Büyük ihtimalle sahilde otururken can sıkıntısından yapılan uğraşlar" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve öğrencilerden oluşan su altı topluluğu denizlerdeki kirliliğe dikkati çekmek için dalış yaptı. Konyaaltı Sahili'nde 'deniz ve kıyı kirliliği farkındalığı' adını verdikleri dalışta deniz dibinde çok sayıda çöp ve atıkla karşılaşıldı. Yanlarında getirdikleri çöp torbalarıyla dalış yapan öğrenciler, su altında içerisine taş ve plastik atık sıkıştırılmış plastik şişeler, içerisi taş dolu kırık boya kovası ve içerisine yine taş doldurulan plastik poşetler dikkati çekti.

Öğrenciler atıkları toplayarak poşetlere doldurup karaya çıkardı. Denizi kirletenlerin ne amaçla plastik poşet ve şişelere taş doldurup denize attıklarını anlamadıklarını belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Denizleri, çevreyi kirletmenin ne yazık ki bir sınırı yok. Ne amaçla bu şişe ve plastik poşetlere taş doldurup denize attılar anlam veremiyoruz. Büyük ihtimalle sahilde otururken can sıkıntısından yapılan uğraşlar ama bunların denize atılması çok yanlış hareketler. Çevreye karşı hepimizin sorumluluğu var" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

Konyaaltı Sahili\'nde Deniz Dibinde Plastik Atıklar Bulundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Konyaaltı Sahili'nde Deniz Dibinde Plastik Atıklar Bulundu - Son Dakika

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