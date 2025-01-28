Köpeği Vuran Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Köpeği Vuran Kişi Gözaltına Alındı

Köpeği Vuran Kişi Gözaltına Alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde, M.B. isimli bir şahıs, bahçesindeki kümes hayvanlarına zarar verdiğini öne sürdüğü köpeği av tüfeğiyle vurdu. Olay sonucu ağır yaralanan köpek felç olma riski taşırken, M.B. gözaltına alındı ve tüfeğine el konuldu.

28.01.2025 14:59  Güncelleme: 15:02
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde M.B., bahçesinde beslediği kümes hayvanlarına zarar verdiğini öne sürdüğü köpeği, av tüfeğiyle vurup ağır yaraladı. M.B. gözaltına alınırken, köpeğin felç kalma riski olduğu belirtildi.

Serik'e bağlı Orta Mahalle'de saat 13.30 sıralarında M.B., sahipsiz kurt köpeğine av tüfeğiyle ateş etti. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve Serik Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yaralandığı belirlenen köpeğe ilk müdahaleyi yaptı. Sırt kısmından vurulduğu için felç kalma riski olduğu belirlenen köpek tedavi için Antalya'ya gönderildi.

Şüpheli M.B. gözaltına alarak polis merkezine götürüldü. M.B.'nin tüfeğine de el konuldu. M.B.'nin bahçesinde beslediği kümes hayvanlarına zarar verdiği gerekçesiyle köpeği vurduğunu söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Köpeği Vuran Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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