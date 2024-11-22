Köpek Satışıyla Dolandırıcılık: 1 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Köpek Satışıyla Dolandırıcılık: 1 Tutuklama

Köpek Satışıyla Dolandırıcılık: 1 Tutuklama

Bayburt'ta internetten köpek satışı dolandırıcılığında 2 şüpheli gözaltına alındı, biri tutuklandı.

22.11.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnternetten köpek satışı ilanı vererek Bayburt'un da aralarında bulunduğu 19 ilde 36 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine internetten köpek satışı ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, şüpheliler İ.A. ve Ç.T'yi İstanbul ve İzmir'deki adreslerinde gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında Bayburt'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Benzer suçlardan 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 6 yıldır arandığı belirlenen İ.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ç.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İ.A'nın, yabancı uyruklu bir kişi adına kayıtlı GSM hattını kullanarak sosyal medya hesaplarından köpek satışı ilanı verdiği, paranın banka hesaplarına aktarılmasının ardından da alıcılarla irtibatı kestiği öne sürüldü.

Ç.T'nin de çeşitli yollarla alıcılar için IBAN bilgisi ayarlamaya çalıştığı iddia edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, bayburt, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpek Satışıyla Dolandırıcılık: 1 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:58 Ordu Üniversitesi’ndeki sır fakülte Ne öğrencisi ne de binası var Ordu Üniversitesi'ndeki sır fakülte! Ne öğrencisi ne de binası var
14:23 A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
12:17 Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu’ya sahip çıktı Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
22:18 Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan eski komutanın cezası belli oldu
21:56 CHP lideri Özel: CHP’ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik CHP lideri Özel: CHP'ye üye alımları sırasında terörist sızmasın diye istihbarat desteği istedik
21:30 Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı Kripto dünyasının dört gözle beklediği haber geldi: SEC Başkanı Gary Gensler kararını açıkladı
21:27 ABD’deki Bitcoin ETF’leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı ABD'deki Bitcoin ETF'leri 100 milyar doları geride bırakarak rekor kırdı
21:21 Putin’den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel Putin'den dünyayı tedirgin eden bir açıklama daha: Savaş artık küresel
21:17 Matt Gaetz, Trump’ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi Matt Gaetz, Trump'ın Adalet Bakanı adaylığından çekildi
21:05 Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu Dünyanın en uzun ve en kısa kadını ilk kez buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 15:39:07. #1.13#
SON DAKİKA: Köpek Satışıyla Dolandırıcılık: 1 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.