İnternetten köpek satışı ilanı vererek Bayburt'un da aralarında bulunduğu 19 ilde 36 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine internetten köpek satışı ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, şüpheliler İ.A. ve Ç.T'yi İstanbul ve İzmir'deki adreslerinde gözaltına aldı.
Soruşturma kapsamında Bayburt'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Benzer suçlardan 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 6 yıldır arandığı belirlenen İ.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ç.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İ.A'nın, yabancı uyruklu bir kişi adına kayıtlı GSM hattını kullanarak sosyal medya hesaplarından köpek satışı ilanı verdiği, paranın banka hesaplarına aktarılmasının ardından da alıcılarla irtibatı kestiği öne sürüldü.
Ç.T'nin de çeşitli yollarla alıcılar için IBAN bilgisi ayarlamaya çalıştığı iddia edildi.
Son Dakika › Güncel › Köpek Satışıyla Dolandırıcılık: 1 Tutuklama - Son Dakika
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