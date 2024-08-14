Körfez'de Genç Kız Tabanca İle Yaralandı, Annesi ve Kardeşi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Körfez'de Genç Kız Tabanca İle Yaralandı, Annesi ve Kardeşi Gözaltına Alındı

Körfez\'de Genç Kız Tabanca İle Yaralandı, Annesi ve Kardeşi Gözaltına Alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir genç kız evde tabanca ile elinden yaralandı. Aile üyeleri, şüpheli ifadeleri nedeniyle yapılan sorgulamada tabanca ile vurulduğunu itiraf etti. Yaralı genç kız hastaneye kaldırılırken, annesi ve kardeşi gözaltına alındı.

14.08.2024 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir genç kız evde tabanca ile elinden yaralandı. Genç kızın balkonda çamaşır toplarken yorgun mermi ile vurulduğunu iddia eden aile üyeleri, şüpheli ifadeleri nedeniyle yapılan sorgulamada tabanca ile vurulduğunu itiraf edip, silahın yerini gösterdi. Yaralı genç kız hastaneye kaldırılırken, annesi ve kardeşi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Körfez ilçesine bağlı Asma Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine bir genç kızın tabancayla yaralandığı ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, ellerinden yaralandığı anlaşılan S.K.'yı (17) olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olayı soruşturan polis ekipleri, aile üyelerinin S.K.'nın balkonda çamaşır asarken yorgun mermi ile vurulduğu yönündeki ifadelerinin çelişkili olduğunu fark ederek inandırıcı bulmadı. Çapraz sorguya alınan aile üyeleri, iddiaya göre evde yaşanan kaza sonucu S.K.'nın vurulduğunu itiraf ederek, olayda kullanılan tabancanın yerini itiraf etti. Evde yapılan aramada tabanca ve 1 adet mermi çekirdeği ele geçirildi. S.K.'nın annesi ile kardeşi şüpheli olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Kocaeli, 3-sayfa, Körfez, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Körfez'de Genç Kız Tabanca İle Yaralandı, Annesi ve Kardeşi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
18:24 7 belediye başkanını AK Parti’ye kaptıran YRP’den zehir zemberek açıklama 7 belediye başkanını AK Parti'ye kaptıran YRP'den zehir zemberek açıklama
11:29 Icardi’nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek Icardi'nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek
11:24 Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan’a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini göstermek için Roma geleneğini uygun heykel yaptırdı
11:20 İstanbul’da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz O anlar kamerada İstanbul'da kaldırımda yürüyen hamile kadına taciz! O anlar kamerada
11:09 Kamala Harris’in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris’in lehine düzenledi Kamala Harris'in seçim ekibi, medya kuruluşlarına haber vermeden haber başlıklarını Harris'in lehine düzenledi
11:02 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş 5 kişiyi yaralayan Eskişehir saldırganı, dünyayı kana bulayan teröristleri idol edinmiş
11:02 Survivor göndermesi çok konuşulur Serhat Akın, Fener’in elenmesi sonrası Acun’u topa tuttu Survivor göndermesi çok konuşulur! Serhat Akın, Fener'in elenmesi sonrası Acun'u topa tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 22:47:03. #1.11#
SON DAKİKA: Körfez'de Genç Kız Tabanca İle Yaralandı, Annesi ve Kardeşi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement