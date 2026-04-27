Körfez'de Savaş İkinci Ayına Yaklaşırken Müzakere Umutları Zayıflıyor - Son Dakika
Körfez'de Savaş İkinci Ayına Yaklaşırken Müzakere Umutları Zayıflıyor

27.04.2026 16:01
İran ve ABD arasındaki müzakerelerden sonuç çıkmazken, Trump İran'ın yeni bir teklif sunduğunu iddia etti. Hürmüz Boğazı'ndaki abluka sürüyor, İsrail Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırdı.

Körfez'de savaş ikinci ayına yaklaşırken İran ve ABD arasındaki müzakerelerden sonuç çıkabileceğine dair umutlar zayıflıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, arabulucularla görüşmek üzere Pakistan'a döndü ve ABD'nin diplomasi konusunda ciddi olup olmadığını henüz görmediklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'a yapılması planlanan ziyareti iptal ettiğini duyurdu, ancak daha sonra İran'ın yeni bir anlaşma teklifi sunduğunu öne sürdü.

Hürmüz Boğazı'ndaki abluka sürerken, İran Devrim Muhafızları boğaz üzerindeki kontrolünü gevşetmeye niyetli olmadığını açıkladı. Analistler, İran'ın daha avantajlı bir pozisyonda olduğunu belirtiyor. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürürken, çatışma bölgesel bir krize dönüştü. Şu ana kadar İran'da en az 3 bin 375, Lübnan'da ise yaklaşık 2 bin 500 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Hürmüz Boğazı, Lübnan, İsrail, Körfez, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Körfez'de Savaş İkinci Ayına Yaklaşırken Müzakere Umutları Zayıflıyor - Son Dakika

Fener taraftarına Asensio şoku Fener taraftarına Asensio şoku
Siirt’te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Siirt'te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Musaba: İstanbul’daki en iyi takımın kim olduğunu göstermek istiyoruz Musaba: İstanbul'daki en iyi takımın kim olduğunu göstermek istiyoruz
Bursa’da tarihi akşam, timsah 1. Lig’e geri döndü Bursa'da tarihi akşam, timsah 1. Lig'e geri döndü
Araçtan gelen müzik kahvehanenin camını titretti, müşteriler deprem sanıp dışarı kaçtı Araçtan gelen müzik kahvehanenin camını titretti, müşteriler deprem sanıp dışarı kaçtı
Tedesco’dan kadro tercihi hakkında açıklama Tedesco'dan kadro tercihi hakkında açıklama

16:07
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı
Malatya’da 5 dakika arayla iki deprem
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
Nusret Gökçe’nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı Suçlama yüz kızartıcı
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Galatasaray’dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
Galatasaray'dan Fenerbahçe zaferi sonrası bomba Okan Buruk kararı
SON DAKİKA: Körfez'de Savaş İkinci Ayına Yaklaşırken Müzakere Umutları Zayıflıyor - Son Dakika
