Körfez'de Savaş İkinci Ayına Yaklaşırken Müzakere Umutları Zayıflıyor

Körfez'de savaş ikinci ayına yaklaşırken İran ve ABD arasındaki müzakerelerden sonuç çıkabileceğine dair umutlar zayıflıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, arabulucularla görüşmek üzere Pakistan'a döndü ve ABD'nin diplomasi konusunda ciddi olup olmadığını henüz görmediklerini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'a yapılması planlanan ziyareti iptal ettiğini duyurdu, ancak daha sonra İran'ın yeni bir anlaşma teklifi sunduğunu öne sürdü.

Hürmüz Boğazı'ndaki abluka sürerken, İran Devrim Muhafızları boğaz üzerindeki kontrolünü gevşetmeye niyetli olmadığını açıkladı. Analistler, İran'ın daha avantajlı bir pozisyonda olduğunu belirtiyor. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürürken, çatışma bölgesel bir krize dönüştü. Şu ana kadar İran'da en az 3 bin 375, Lübnan'da ise yaklaşık 2 bin 500 kişi hayatını kaybetti.