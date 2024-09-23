Körfez\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

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KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ters yöne geçerek karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet B. idaresindeki 41 ARG 495 plakalı otomobil kontrolden çıkarak ters yöne geçti. Araç, karşı yönden gelen Ahmet Berkay Y. idaresindeki 41 AGT 397 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.