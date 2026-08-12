Korku filmi gibi olay! Önce bıçakladı, ardından başında bekledi - Son Dakika
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Korku filmi gibi olay! Önce bıçakladı, ardından başında bekledi

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Konya'da alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu Tugay Sarı'yı trafikte kıstıran Emin B., yolun ortasında talihsiz adamı defalarca bıçakladı. Kana bulanan şüpheli kanlar içinde yere yığılan adamın başında elinde bıçakla bekledikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Sarı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cani zanlı emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada kan aktı. Trafikte yolunu kestiği 33 yaşındaki Tugay Sarı'yı defalarca bıçaklayan Emin B., kanlar içinde yerde yatan talihsiz adamın başında elindeki bıçakla bekledi. Hastaneye kaldırılan Sarı yaşamını yitirirken, kaçan zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da, trafikte seyir halindeyken yaşanan dehşet verici olay, görenlerin kanını dondurdu. 36 yaşındaki Emin B., aralarında alacak-verecek meselesi bulunan 33 yaşındaki Tugay Sarı'yı trafikte yakalayarak yolunu kesti.

DEFALARCA BIÇAKLAYIP BAŞINDA BEKLEDİ

Yolun ortasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gözü dönen Emin B., yanında bulunan bıçakla Tugay Sarı'ya saldırdı ve adamı defalarca bıçakladı. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Sarı kanlar içinde yere yığılırken, üstü başı kana bulanan saldırgan elindeki bıçakla bir süre adamın başında bekledi. Korku filmlerini aratmayan bu anların ardından şüpheli olay yerinden hızla kaçtı.

HASTANEDE CAN VERDİ, ZANLI YAKALANDI

İhbar üzerine adrese derhal polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tugay Sarı, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli Emin B., emniyet güçlerinin hızlı takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Korku filmi gibi olay! Önce bıçakladı, ardından başında bekledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ismail Güngör ismail Güngör:
    kimse kimseyi boşuna yatırmaz 3 0 Yanıtla
  • Yahya Gültekin Yahya Gültekin:
    Kimin kimde borcu varsa ödesin bu kadar basit kim kimin parasını yiyorsa vermiyorsa cehenneme kadar yolu var 3 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    insanlae borçlarını ödeyemez hale geldikçe dostuna sığınır, dostu çoluk çocuğunun rızkından kısarak borç verir. gün gelir hesap zamanı gelir, çaresizlik de böyle sonlar getirir. Malesef bu tür olaylar artacak... 2 0 Yanıtla
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