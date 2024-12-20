Korkuluk Kazası: İki Ölü

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Bayrampaşa'da iki kişinin yaslandıkları korkuluğun kırılması sonucu Büyük İstanbul Otogarı'nın park alanına düşerek yaşamını yitirdiği olayın ardından mahalle sakinlerinin, istinat duvarına sabitlenmiş demir korkuluklara dair endişeleri sürüyor.

Altıntepsi Mahallesi Ferhatpaşa Caddesi'ndeki bir alanda 17 Aralık günü arkadaşlarıyla mangal yapan Uğur Bolat ve Halil Doğan, yaslandıkları demir korkulukların kırılması sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten Büyük İstanbul Otogarı'ndaki park alanına düşerek hayatını kaybetti.

Mahalle sakinleri, olayın yaşandığı bölgede 2023 yılında da aynı şekilde bir kaza meydana geldiğini aktararak, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) konuyu ilettiklerini ancak herhangi bir geri dönüş almadıklarını belirttiler.

Demir korkuluklarda ihmal iddiası

Kazada yaşamını yitirenlerden Halil Doğan'ın babası Nihat Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun düşerek hayatını kaybettiği alanda ihmal olduğunu ifade ederek, "Orası yasaklı bir alan değil, herkes gidebilir, küçük büyük orada oturabilir. Oradaki tel örgü sağlam yapılmamış. Sağlam yapılmadığı sürece daha çok can yanar, daha çok kişi orada düşüp ölebilir. Davacıyım. Sadece benim oğlum ölmedi, arkadaşı da öldü. Bugün benim canım yandı, başkasının yanmasın." diye konuştu.

Oğlunun evli ve üç çocuk babası olduğunu belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Eski bir arabası vardı, geçimini onunla sağlıyordu. Benim bir gelirim yok, onlara dört dörtlük bakamayacağım. Onlara elimden geldiğince sahip çıkacağım. Oğlumun ölüm sebebinin araştırılması için konunun arkasından gideceğim, dava edeceğim. Oğlum hakkında haber yapılmış, 'Halil Doğan eşinden ayrı yaşıyormuş, alkol içmiş' diye. Bu yalan haberi yapanı da dava edeceğim. Benim yerimde kim olsa yüreği yanar. Oğlumun yanında ölen arkadaşı da benim evladımdır. Buna yürek dayanmaz."

Halil Doğan'ın kuzeni Süleyman Gezen de olay günü 6 kişi mangal yapmaya gittiklerini, yalnızca sohbet ettiklerini anlatarak, "Bazı haber kanalları, 'Şakalaşırken düştü, 3 ay önce eşinden boşanmış.' demiş, öyle bir şey yok. 10 yıldır evli, 3 yetim bıraktı arkasında. Çocuklarının biri 8, diğeri 6, en küçüğü 4 yaşında. Halil, tellerin dibinde duruyordu. Uğur da geldi, sarılmak istedi. Sarılırken hafif bir şekilde tele değdi ve değmesiyle aşağıya düştüler." dedi.

"Bu konuyu kaç defa dile getirdik ama bir çözümle karşılaşmadık"

Mahalle sakinlerinden Emre Gönüllü, 2023'te yaşanan olayı hatırlatarak, "Geçen sene burada sınavdaydık. Vefat eden adayımız burada TIR sınavına girecekti. Sınava girmeden önce buraya yaslandığını gördük, uyardık. Ondan sonra yüksek bir ses geldi, koştuk ancak yetişemedik. Yetkililerle konuştuk, 'Yapacağız.' dediler. 2023'teki olayda, düşen demiri buraya geri taktılar. Bundan birkaç gün önce aynı olayla karşılaştık. İBB personeli araçlarıyla geldi, bu işe yaramaz teli geri tutturdular. Acaba kaç kişi daha ölecek? Bu konuyu kaç defa dile getirdik ama bir çözümle karşılaşmadık." şeklinde konuştu.

Muhammed Emin Bıçak ise korkuluklarla ilgili endişelerine ilişkin, "Okulumuzun müdürü, her okul çıkışında buraya gelip nöbet tutuyor. Biz buraya yaslanmayalım, başımıza bir iş gelmesin diye. Geçen sene eylül ayında burada yaşanan kazanın ardından hoca burada barikat kurmaya başladı." dedi.

Rafet Aksu ise "Burası sürücü kursu eğitim alanı. Daha bir sene olmadı, bir kursiyer sınavı beklerken demir korkuluklara yaslandı, düştü, vefat etti. Geçen gün de iki kişi yaslandı, düştü. Burası 10-15 metre yükseklikte bir yer. İBB personeli olayın ardından geldi, aynı korkulukları telle bağladı. Münakaşa ettim, 'Bu telle olacak iş değil.' dedim. 'Biz şu an bu kadar yapıyoruz, yetkili mercilere müracaat edin.' denildi. Bir yılda 3 kişi öldü, daha da ölür." diye konuştu.

Aynı yerde ikinci kaza

İki kişinin hayatını kaybettiği olayın yaşandığı bölgede, 2023 yılında da bir kaza meydana geldiği, ehliyet sınavına girmek için bekleyen Akif Türkmen'in yaslandığı korkuluğun kırılması sonucu düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Bu arada, Halil Doğan'ın cenazesi, Bağcılar İmam-ı Azam Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hadımköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.