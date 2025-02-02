Korunan Alanlara Rekor Ziyaretçi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Korunan Alanlara Rekor Ziyaretçi

2024'te Türkiye'deki korunan alanları 67.8 milyon kişi ziyaret etti, rekor kırıldı.

02.02.2025 00:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Korunan alanları 2024 yılında 67 milyon 849 bin kişi ziyaret etti

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesindeki toplam 677 korunan alan 2024 yılında 67 milyon 849 bin 852 ziyaretçi ağırlayarak rekor kırdı. Bakan İbrahim Yumaklı, korunan alanlara yenilerini eklediklerini, ziyaretçi anlamında da rekor sayılara ulaştıklarını bildirdi.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, DKMP Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğundaki korunan alanlara ilgi gösteriyor. Havası, suyu, tarihi-doğal kaynak değerleri, tabii görünümleri ve sakin ortamları ile ziyaretçilerine eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sunan korunan alanlar, 2024 yılında da vatandaşların gözdesi oldu. 49 milli park, 269 tabiat parkı, 111 tabiat anıtı, 32 tabiatı koruma alanı, 85 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 ramsar, 59 ulusal öneme haiz sulak alan ve 58 mahalli öneme haiz sulak alan olmak üzere toplam 677 korunan alan, 2024 yılında toplam 67 milyon 849 bin 852 ziyaretçi ağırladı. Bu sayı 2002 yılında sadece 168 korunan alan ve 5,5 milyon ziyaretçiydi.

En fazla ziyaretçi Marmaris Milli Parkı'na

Vatandaşlar en fazla ilgiyi Marmaris Milli Parkı'na gösterdi. Bu parkı 11 milyon 637 bin 192 kişi ziyaret ederken Beydağları Milli Parkı 7 milyon 745 bin 417, Ormanya Tabiat Parkı 4 milyon 409 bin 414, Beyşehir Gölü Milli Parkı 3 milyon 584 bin 910, Uzungöl Tabiat Parkı 2 milyon 521 bin 123, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 2 milyon 264 bin 451, Belgrad Ormanı 1 milyon 647 bin 999, Dilek Yarımadası ve Büyük Menderes Deltası Milli Parkı 1 milyon 586 bin 412, Burç Tabiat Parkı 1 milyon 557 bin 757 ve Uludağ Milli Parkı 1 milyon 468 bin 54 kişiyi ağırladı.

Korunan alanlara en fazla ziyaretçi ise Ramazan ve Kurban bayramları döneminde geldi. Ramazan Bayramı'nda 2 milyon 906 bin 385 kişi ve Kurban Bayramı'nda 4 milyon 601 bin 672 kişi korunan alanları ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün bünyesindeki korunan alanların sayısını her geçen yıl artırdıklarını ve buna paralel olarak ziyaretçi sayısında da rekor sayıya ulaştıklarını belirtti. Son 22 yılda hem korunan alan sayısının hem de ziyaretçi sayısının arttığını bildiren Bakan Yumaklı, 2024 yılında ulaşılan 67 milyon 849 bin 852 ziyaretçi sayısının son 10 yıllık dönemin rekoru olduğunu vurguladı. Yumaklı, DKMP Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğu altındaki korunan alanların sahip oldukları kaynak değerlerle koruma gayretinde olduklarının altını çizerek, "Özellikle uzun tatil dönemlerini fırsat bilerek doğa ve açık hava aktivitelerini tercih eden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alan düzenlemeleri yapıyor, tanıtım merkezleri, seyir terasları, tur güzergahları ve macera parkurları gibi projeler hazırlıyor, kısacası korunan alanlarımızı geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu çalışmalarla her geçen yıl daha fazla sayıda vatandaşın korunan alanlarda vakit geçirmesini sağlamayı amaçladıklarının altını çizen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yürüttüğümüz çalışmaların da etkisiyle vatandaşlarımızın korunan alanlara ilgisinin artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Tabiat parklarını ve milli parkları ziyaret eden vatandaşlarımızın bu alanlardan güzel hatıralarla memnun bir şekilde ayrılmaları da bizleri ayrıca motive ediyor. Ülkemizin doğal güzelliklerini korumayı ve geliştirmeyi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Marmaris, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Korunan Alanlara Rekor Ziyaretçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:29 Şarkıcı Merve Özbey’in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında Şarkıcı Merve Özbey'in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında
22:23 Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu Kendisini yoğun bakımlık eden kocasını can çekişirken bile savundu
21:49 Sedat Peker üniversiteden mezun oldu Sedat Peker üniversiteden mezun oldu
21:16 Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti Yenidoğan çetesi davasında tutuklu bulunan Doktor İlker Gönen intihar etti
18:38 İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli’den zehir zemberek çıkış İhraç edilen teğmenlerle ilgili Bahçeli'den zehir zemberek çıkış
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
08:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı’ndaki o ismi görevden aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turizm Bakanlığı'ndaki o ismi görevden aldı
08:51 Hülya Koçyiğit, Filiz Akın’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
08:13 Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas’a kavuştu Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, oğulları Atlas'a kavuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 00:53:43. #1.11#
SON DAKİKA: Korunan Alanlara Rekor Ziyaretçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.