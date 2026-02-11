Koruyucu Aileler Toplantısı Manavgat'ta Yapıldı - Son Dakika
Koruyucu Aileler Toplantısı Manavgat'ta Yapıldı
11.02.2026 18:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde sürdürülen "Gönül Elçileri" projesi kapsamında, Manavgat'ta Koruyucu Aile Programı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, devlet koruması altındaki çocukların aile ortamında büyümesinin önemi vurgulandı.

Toplantıda konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin'in Eşi Ebru Şahin, devlet koruması altındaki çocukların fiziksel ihtiyaçlarının eksiksiz karşılandığını ancak en büyük ihtiyaçlarının sevgi, şefkat ve merhamet dolu bir aile ortamı olduğunu belirtti.

Projenin başlangıcında koruyucu aile yanında bulunan çocuk sayısının yaklaşık 500 olduğunu aktaran Şahin, bu sayının bugün Türkiye genelinde 10 binlere ulaşmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

Şahin, her çocuğun sıcak yuvaya kavuşabilmesi için vatandaşları koruyucu aile olmaya davet etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatları doğrultusunda özellikle 0-6 yaş grubu çocukların aile yanına yerleştirilmesine öncelik verildiğini söyledi.

Antalya genelinde şu an 316 aile yanında 349 çocuğun bulunduğunu belirten Sökmen, 2025 yılı içerisinde 60 çocuğun daha koruyucu ailelere teslim edildiğini, hedeflerinin bu sayıyı kısa sürede 500'e çıkarmak olduğunu kaydetti.

Toplantıya Manavgat Kaymakamı Adil Karataş ile Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek de katılarak destek verdi. Etkinlikte, koruyucu aileler de deneyimlerini ve çocuklarla kurdukları bağları katılımcılarla paylaştı.

Program, Kaymakam Adil Karataş'ın eşi Gülay Karataş ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Koruyucu Aileler Toplantısı Manavgat'ta Yapıldı
