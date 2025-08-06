Körzüt Kalesi'nde Urartu Buluntuları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Körzüt Kalesi'nde Urartu Buluntuları

06.08.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'daki kazılarda, Urartu dönemine ait 'Haldi'nin kutsal kenti' olarak adlandırılan alan bulundu.

Van'da Urartular dönemine ait Körzüt Kalesi kalıntısının bulunduğu alanda yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan tabletlerin çözümü tamamlanarak, bölgenin "Haldi'nin kutsal kenti" olarak adlandırıldığı tespit edildi.

Muradiye ilçesine bağlı Uluşar Mahallesi'ndeki kayalık alana Urartu Kralı Minua tarafından inşa ettirilen kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kazıların bu yılki etabı başladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sabahattin Erdoğan'ın başkanlığında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Muradiye Kaymakamlığının da destekleriyle yürütülen kazılarda Urartu dönemine ait önemli bulgulara ulaşıldı.

Daha önce tonlarca ağırlıktaki bazalt taşlarla örülen sur duvarlarının, iki tapınağın ortaya çıkarıldığı alanda, bu yıl da ok uçları, sikkeler ile sırlı ve sırsız seramik parçaları bulundu.

Alanında uzman akademisyenlerin görev yaptığı kazılarda 2 yıl önce tespit edilen iki taş blok üzerine 6 sıra halinde çivi yazısıyla yazılmış tabletlerin çözümü sonucu söz konusu alanın Urartu dönemindeki adının "Tanrı Haldi'nin kutsal kenti" olduğu belirlendi.

"Kimliklendirme çalışmalarını tamamladık"

YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sabahattin Erdoğan, AA muhabirine, kazı çalışmalarında önemli sonuçlara ulaştıklarını söyledi.

Kazı alanında her dönem yeni bulgularla karşılaştıklarını anlatan Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Elde ettiğimiz önemli sonuçlar arasında ikinci tapınağı ve 'sitadel' dediğimiz saray yapısının giriş kısmının tespit edilmesi yer alıyor. Kente girişi sağlayan yolların tespiti. Bunlar önemli veriler. Tapınakta ortaya çıkardığımız çivi yazılı tabletlerde geçen bir isim bizi heyecanlandırdı. Bu isim, Körzüt'ün Urartu dönemindeki ismiydi. Körzüt kentinin Urartu dönemindeki ismi 'Haldi Patari' yani 'Haldi'nin kutsal kenti' anlamına gelen bir adlandırma. Dolayısıyla biz kentin ismini bu şekilde öğrenmiş bulunmaktayız. Kimliklendirme çalışmalarını tamamladık. Bundan sonraki aşamada tapınağın içinde döküntü olan taşları kenara çıkararak restorasyon projeleriyle tapınağı restore etmeyi düşünüyoruz."

Çalışmaların ikinci önemli aşamasının da kente girişi sağlayan yolların tespiti olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Sivil yerleşim alanlarından kente giriş yollarını tespit ettik. Yine önemli olan bölümlerden biri de sitadele girişi sağlayan alan. Onu da belirledik. Çalışmalarımızı burada yoğunlaştırmaya başladık. Kazılarımız esnasında tabakalanmayı da gösteren bulgulara ulaştık. Bunlardan en önemlisi Urartu dönemine ait ok ucu, yine Orta Çağ dönemine ait sikkeler. Bunlar 10. yüzyıla ait sikkeler. Yine aynı dönemlere ait sırlı-sırsız seramiklere ulaştık. Bunlar 2025 yılının önemli bulguları arasında yer almaktadır." diye konuştu.

"Taşların statik duruşu çok büyük bir mühendislik bilgisi gerektirmekte"

Alanda yürütülen çalışmalara katılan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Can Avcı ise Van ve çevresinde yaklaşık 25 yıldır kazı çalışmalarına katılarak bölgenin kültürel mirasını ortaya koymaya çalıştıklarını belirtti.

Muradiye Ovası'nın Van Gölü Havzası'nda en önemli yerleşim alanlarından biri olduğunu dile getiren Avcı, "Urartu Krallığı'nın, bölgenin potansiyelini değerlendirerek kurduğu kentlerden bir tanesi de Körzüt kenti. Urartu, Körzüt'te, yazıtlarda geçen ismiyle 'Haldi Patari'de, sarayı, tapınakları, depo odaları ve bu alanı çevreleyen çok büyük, çok ağır, tonaj olarak bugün bile kaldırılması çok zor olan taşlardan inşa ettiği surlarıyla halkına güven, düşmanına endişe verebilecek kadar büyük bir görkeme sahip olduğunu mimarisiyle ifade etmiş. Yani Urartu Krallığı özellikle Körzüt kentinde kullandığı büyük sur duvarını inşa etmek için kullandığı taşları civardaki taş yataklarından kesmiş ve burada gördüğünüz inşaatı gerçekleştirmiş." ifadesini kullandı.

Dünyanın birçok yerinde 6-12 tonluk bazalt taşları üst üste koyarak inşaat yapabilmenin, 9 metre genişliğinde duvar örmenin her medeniyetin harcı olmadığını kaydeden Avcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Körzüt kenti, diğer ismiyle 'Haldi Patari'nin, diğer Urartu kentlerindeki ihtişamı en başından itibaren yaşatıyor olması, kentin ne kadar büyük, önemli ve çevreyi kontrol altında tutabilecek bir güce sahip olduğunu bize çok açık bir şekilde ifade etmektedir. 6-12 ton ağırlığı olan taşların arazinin eğimine karşı mukavemeti, statik duruşu mutlaka ki çok büyük bir mühendislik bilgisi ve çok büyük bir insan gücü gerektirmekte. Sitadeli çevreleyen sur duvarlarında kullanılan taşlar belki de şimdiye kadar Urartu merkezlerinde, kentlerinde kullanılan en büyük taşlar ve ağırlıkları bazalt olması dolayısıyla bir kat daha artıyor."

Kaynak: AA

Arkeoloji, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Körzüt Kalesi'nde Urartu Buluntuları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi transfer çalımı Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği
Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti
Halı yıkamacı çıkan ünlü psikolog konuştu meğer mağdurmuş Halı yıkamacı çıkan ünlü psikolog konuştu; meğer mağdurmuş
Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu
Xabi Alonso’nun Arda Güler kararı Real Madrid’i karıştırdı Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
Kaçış planı suya düştü: Turistler göçmenleri tek tek avladı Kaçış planı suya düştü: Turistler göçmenleri tek tek avladı
DEM Parti’nin komisyon üyesi Saruhan Oluç’tan ilk yorum DEM Parti'nin komisyon üyesi Saruhan Oluç'tan ilk yorum

11:07
Bir ’İrlandalı boksör’ vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü
Bir 'İrlandalı boksör' vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü
09:12
Halı yıkamacıdan olay itiraf Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
09:04
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor!
07:23
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
15:28
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi
15:27
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun bilinmeyenleri
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bilinmeyenleri
15:24
’’Oyunculuğu bıraktı’’ dediler, Şener Şen sessizliğini bozdu
''Oyunculuğu bıraktı'' dediler, Şener Şen sessizliğini bozdu!
15:12
Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti
Merkez Bankası açıkladı: Türk Lirası Temmuzda değer kaybetti
15:02
YAŞ kararları açıklandı Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
YAŞ kararları açıklandı! Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
15:01
Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Bir dönem ekranların aranan yüzüydü: Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı
14:55
CHP’den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
CHP'den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
14:47
Sırp Bakan Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi
Sırp Bakan Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi
14:40
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’dan Galatasaray’a: Bunları...
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Galatasaray'a: Bunları...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 11:23:13. #7.12#
SON DAKİKA: Körzüt Kalesi'nde Urartu Buluntuları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.