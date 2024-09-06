Gervalla-Schwarz: Sırbistan Tehdit, Türkiye ve NATO'nun Rolü Önemli

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Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Sırbistan'ı bölgesel istikrar için gerçek bir tehlike olarak gördüklerini belirterek, "Bölgemizde barış ve istikrarın sağlanmasında Türkiye ve NATO'nun rolü önemlidir." dedi.

Gervalla-Schwarz, Kosova'nın başkenti Priştine'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kosova'nın, bölgede barışın korunmasının garantisi olarak NATO ile ortaklığına bağlı olduğunu dile getiren Gervalla-Schwarz, "Bölgemizin büyük güvenlik sorunlarıyla, özellikle de Sırbistan'ın Kosova'ya yönelik istikrarsızlaştırıcı ve tehdit edici etkisiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde, bugün tartıştığımız ana konular arasında elbette bölgedeki güvenlik ve istikrar da vardı. Bölgemizde barış ve istikrarın sağlanmasında Türkiye ve NATO'nun rolü önemlidir." dedi.

Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin uzun süreli dostluğa ve yakın işbirliğine dayandığına işaret eden Gervalla-Schwarz, şöyle konuştu:

"Ekonomik açıdan Kosova ile Türkiye arasındaki işbirliği özel bir öneme sahiptir. Yıllar boyunca Türk yatırımları Kosova'nın ekonomik kalkınmasında, istihdam yaratılmasında ve altyapının önemli ölçüde iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ekonomik ilişkilerimiz güçlü ve yapıcıdır, derinleşmesi için çalışmaya devam edeceğiz."

Kosova Cumhuriyeti'nin egemenliğinin tartışılamaz olduğuna dikkati çeken Gervalla-Schwarz, iki ülke arasında her gün önemli köprüler kuran Türkiye'deki Arnavut toplumu ve Kosova'daki Türk toplumunun önemini vurguladı.

Gervalla-Schwarz, Sırbistan'ı bölgesel istikrar için gerçek bir tehlike olarak gördüklerine vurgu yaparak, "Bu bağlamda, bugün sınır noktalarını kapatma tehditleri sadece hegemonik niyetlerinin ek bir kanıtı değil, aynı zamanda Sırbistan'ın sözlü tehditlerin ötesine geçen somut provokatif ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerinin de bir kanıtıdır." diye konuştu.

Türkiye'nin de aralarında olduğu stratejik ortaklarla birlikte Kosova ve ötesinde barışı korumaya ve güçlendirmeye devam etmeye kararlı olduklarını belirten Gervalla-Schwarz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün, Kosova'nın uluslararası öznelliğinin güçlendirilmesine verdiği sürekli destek için özellikle Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür etmek istiyorum. Burada Türk heyetinin Kosova Cumhuriyeti'nin Avrupa Konseyi üyeliğine destek olma yönündeki oyları özel bir rol oynuyor. Türkiye'nin desteği çok önemli ve uluslararası arenadaki sarsılmaz desteklerini çok takdir ediyoruz. Kosova ve Türkiye, tüm vatandaşlara barış, istikrar ve refah sağlamak için her alanda işbirliğine devam edecektir. Bu ilişkileri geliştirmeye ve tüm bölgemiz için daha iyi bir gelecek inşa etmeye katkıda bulunmaya kararlıyız."