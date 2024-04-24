Kosova'da 23 Nisan Türk Milli Bayramı kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
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Kosova'da 23 Nisan Türk Milli Bayramı kutlamaları düzenlendi

Kosova\'da 23 Nisan Türk Milli Bayramı kutlamaları düzenlendi

Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, "23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı" dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

24.04.2024 00:32
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Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde, "23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı" dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka'nın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjufca, Türkiye'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı'nın yanı sıra bakanlar, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Bakan Damka, Kosova'da yaşayan Türklere, ülkede 17 Mayıs'a kadar devam eden nüfus sayımına katılım çağrısında bulundu.

Türk topluluğu olarak Kosova'nın kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Damka, "Bizim vatanımız Kosova, anavatanımız Türkiye. Her iki devlet için de çalışacağız. Bizim oturma, durma lüksümüz yok. Toplum olarak devam edeceğiz, durmak yok yola devam." dedi.

Meclis Başkanı Konjufca da Kosovalı Türklerin devletin güçlenmesine katkıda bulunduklarını belirterek, "Kosova Türkleri, Kosova devletini kendi devletleri gibi yaşayan bir topluluktur. Çünkü onlar Kosova'nın bağımsızlığına katkıda bulunmuş. Devletimizin güçlenmesi ile gelişmesine her gün katkıda bulunuyorlar." ifadesini kullandı.

Konjufca ayrıca konuşmasında Kosova'nın tartışmasız dostu ve Kosova Cumhuriyeti'nin yeni tarihinin her adımında vatandaşlığını ve egemenliğini ileriye taşıyıp, koruyan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

"Bizim için Kosova bir dosttan öte kardeştir"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay da konuşmasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın tebrik ve selamlarını ileterek başladı.

Kosova'nın Türk milletinin kalbinde özel bir yeri olduğunu kaydeden Bozay, "Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de her zaman Kosova'nın yanında yer alacağız. Aramızda yüzyıllara uzanan dostluk köprüsünün kilit taşı sizlersiniz. Türk toplumu Kosova'nın gücüne güç kattıkça aramızdaki bağlar daha da güçleniyor." dedi.

Kosova'da istikrar ve refahın güçlendirilmesinin Balkanlar'ın genelinde kalıcı barış getireceğine işaret eden Bozay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kosova'nın geçen hafta Avrupa Konseyi üyelik sürecinde kaydettiği ilerleme bu bakımdan önemlidir. Önümüzdeki dönemde gerçekleşecek Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde onaylanmak suretiyle üyelik sürecinin başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. İnanıyorum ki Avrupa Konseyi üyeliği Kosova'da tüm toplulukların haklarının daha da geliştirilmesi bakımından bir dönüm noktasını teşkil edecektir. Bu süreçte Kosova'da devam etmekte olan nüfus sayımının da bütün topluluklar açısından kritik bir önem taşıdığını vurgulamak isterim. Türkiye etnik kökeni ne olursa olsun tüm Kosovalıların yanındadır. Zira bizim için Kosova bir dosttan öte kardeştir."

Konuşmaların ardından resepsiyon, Kosovalı sanatçıların folklor gösterisi ve müzik dinletisiyle sona erdi.

Kosova'nın 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan etmesinden itibaren her yıl 23 Nisan'da kutlanan "Kosova Türkleri Milli Bayramı" dolayısıyla ülke genelinde farklı kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova'da 23 Nisan Türk Milli Bayramı kutlamaları düzenlendi - Son Dakika

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