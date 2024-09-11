Kosova Meclis Başkanı'ndan Sırbistan Eleştirisi - Son Dakika
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Kosova Meclis Başkanı'ndan Sırbistan Eleştirisi

Kosova Meclis Başkanı\'ndan Sırbistan Eleştirisi

Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjufca, Sırbistan ile diyalog sürecinde ayrımcılığa maruz kaldıklarını ve eşit bir taraf olarak muamele görmediklerini söyledi. Konjufca, Arnavut mevkidaşı Elisa Spiropali ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi.

11.09.2024 17:50
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Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjufca, ülkesinin, Sırbistan ile diyalog sürecinde her zaman ayrımcılığa maruz kaldığını ve eşit bir taraf olarak muamele görmediğini söyledi.

Meclis Başkanı Konjufca, Arnavut mevkidaşı Elisa Spiropali ile başkent Priştine'deki meclis binasında bir araya geldi. Meclis Başkanları, heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Sırbistan ile diyalog süreci hakkında konuşan Konjufca, "Kosova, diyalog sürecinde eşit muamele görmüyor. Sırbistan farklı, Kosova farklı muamele görüyor. Diyalog sürecinde Sırbistan belirgin bir şekilde kayrılıyor. Bu geçmişte de böyleydi, maalesef bugün de devam ediyor." dedi.

İki ülke arasındaki diyalog sürecinin başladığı 2011 yılından bu yana ayrımcılığın sürdüğünü savunan Konjufca, şöyle konuştu:

"Diyalog sürecinin başladığı 2011 yılından bu süreçteki son anlaşma olan Ohri Anlaşması'na kadar olan her şey, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası kurumların Kosova ve Sırbistan arasında imzalanan anlaşmalara karşı tepkileri, tutum ve pozisyonları eşit değil. Bunlar çifte standarttır ve bunu her zaman güçlü bir şekilde dile getireceğim. Kosova ayrımcılığa maruz kalıyor, bu süreçte adaletsizlik yaşıyor."

Arnavutluk Meclis Başkanı Spiropali de "Kosova-Sırbistan diyaloğu, stratejik ortaklarımız ABD ve AB ile tam koordinasyon içinde, karşılıklı tanınmayı, Kosova'nın Birleşmiş Milletler (BM) ve AB'ye üyeliğini ve Kosova'nın haklarının ele alınmasını sağlayan yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmanın imzalanması ve Anayasaya uygun olarak azınlıklara adil davranılmasıyla sonuçlanmalıdır." dedi.

Spiropali, Kosova'nın, ülkesinin ulusal önceliği olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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