Kosova, Sırp dinarının kullanımını yasaklayacak

Kosovalı liderler, 1 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek ve ülkede nakit işlemlerde Sırp dinarının kullanımını yasaklayacak yönetmeliğin uygulanacağını açıkladı.
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, başkent Priştine'de katıldığı bir anma etkinliğinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kararın tam olarak uygulamaya geçmesinin 1-2 ay sürebileceğini ancak sadece kağıt üzerinde kalmayacağını söyledi.
Kararın tam olarak uygulanmasında müttefik ülkelerin desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Osmani, "Bu ilkelerin pratikte uygulanmasına gelince, bir taraftan Anayasa'nın 11. maddesine saygı gösterecek, diğer taraftan yönetmeliğin sorunsuz ve müttefik ülkelerin tam desteğiyle uygulanabilmesi için vatandaşların bilgilendirilmesi ve yeni (banka) hesaplarına aktarılması için bir süre tanınacak bir dizi seçenek tartışılıyor." ifadelerini kullandı.
Kosova Başbakanı Albin Kurti de katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Kosova Merkez Bankasının (BQK) kararlarının bağımsız olduğunu ve kurumun sadece işini yaptığını vurguladı.
BQK'nin yönetmeliğinin Anayasa ve kanunlara uygun olduğunu belirten Kurti, "Avro, bize Avrupa Birliği'nden gelen para birimidir. Arnavutluk'un lek para birimi ya da Kosova'nın yeni dardan para birimi alınsın demiyoruz, avro alınsın diyoruz. Avro, Kosova Cumhuriyeti'nde açıkça tanımlanan tek ödeme ve satın alma para birimi olarak tartışılacak bir konu değildir." diye konuştu.
Kurti, 1 Şubat'tan itibaren Kosova'da tüm ödemelerin avro ile yapılması gerektiğini ve bu konunun müzakere edilemez olduğunu sözlerine ekledi.
Kosova'da 1 Şubat'tan itibaren Sırp dinarı kullanımının sonlanacağı belirtiliyor
BQK, Kosova'da nakit ödeme işlemlerinde kullanılabilecek tek para biriminin avro olduğunu düzenleyen yönetmeliği onaylamıştı.
Yönetmeliğin 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesiyle ülkede Sırp dinarı kullanımının sonlanacağı belirtiliyor.???????
Avro, Kosova'da 2002'den beri tek resmi para birimi olarak kullanılsa da ülkede Sırpların çoğunlukta olduğu tüm yerleşim yerlerinde ödeme için Sırp dinarı kullanılıyor. Ayrıca söz konusu bölgelerde Sırbistan'a ait kurumlarda çalışanların maaşları, emekli maaşları, sosyal yardımlar ve çocuk yardımları da dinarla ödeniyor.
Batılı ülkeler (ABD, Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere), BQK'ye yönetmeliği uygulamayı askıya alması çağrısında bulunmuştu.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili bir değerlendirme de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "TBMM'nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır" dedi.
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile ailevi sebepler nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Akdeniz ekibi ayrıca Mbaye Niang'ın sözleşmesini feshetti.
TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından başlayan gerilim, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Meclis'te yaptığı açıklamalarla devam etti. Zengin, bir grup milletvekilinin Meclis'i ve toplumu terörize ederek iş çıkarabileceğini düşündüğünü belirtti ve dün yapılan eylemin Anayasa'ya uygun olduğunu savundu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği proje kapsamında, dar gelirli ve sosyal destek alan 1.371 konutun doğalgaz dönüşümünü tamamladı. İlk etapta Mevlana Müzesi çevresindeki 1.108 konutun dönüşümünü gerçekleştiren belediye, ikinci etapta şehir merkezinde ikamet eden 263 konutun daha dönüşümünü tamamladı. Projenin üçüncü etap çalışmaları da devam ediyor. Aileler, bu dönüşümle birlikte yaşam kalitelerinin arttığını belirtiyor.
Galatasaray'da forma giyen ve zaman zaman taraftarlardan büyük eleştiri alan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun 3-3 biten maçta Manchester United'a attığı gol, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü seçildi.
Gezi davası kapsamında tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yankıları sürüyor. TBMM'deki oturumda kürsüye çıkan CHP'li Günaydın, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un kararı okumamış olmasına atıfta bulunarak Bekir Bozdağ'a sert çıktı.
Zafer Partisi'nde 31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme çalışmaları sürerken Diyarbakır ve Şırnak adayları kesinleşti. Mahmut Tatar, Diyarbakır Belediye başkan adayı olurken kızı Beyza Tatar ise Şırnak'tan aday gösterildi. Tatar ailesi daha önce de farklı partilerden Şırnak'ta milletvekili adayı olmuştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti. Yapılan görüşmede, Yavaş'ın 5 yıl boyunca gerçekleştirdiği hizmet ve projeler ile yerel seçimlere ilişkin konular konuşuldu. Yavaş, 5 yılda yaptıkları çalışmaları BTP Genel Başkanı Baş'la paylaştığını belirterek, seçimlere ilişkin umutlu olduğunu ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Kosova, Sırp dinarının kullanımını yasaklayacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?