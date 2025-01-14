Kosova'ya Jandarma Birlikleri Görevli

Güncel

Avrupa Birliği'nin Kosova'daki Hukukun Üstünlüğü Misyonu (EULEX), Kosova'daki mevcut polis kuvvetini güçlendirmek amacıyla Avrupa Jandarma Kuvveti (AJK) mensuplarının geçici olarak ülkede konuşlanacağını duyurdu.

EULEX tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kosova'daki mevcut polis kuvvetini güçlendirmek amacıyla AJK'ye bağlı Fransa, İtalya, Litvanya ve Portekiz jandarması birlikleri ülkede geçici olarak görev yapacak.

AJK'ye bağlı mensuplar, EULEX'in Kosova genelindeki istikrarı destekleme ve tüm toplulukların güvenliğini sağlama görevini yerine getirebilmesi için çalışmalar yürütecek.

Gelecek günlerde Kosova'ya konuşlanması beklenen birlikler, ülke genelinde devriyeler gerçekleştirecek.

EULEX'e bağlı birlikler, Kosova polisi ve NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ile birlikte ülke genelinde güvenliği sağlıyor.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kosova'da 9 Şubat'ta yapılması planlanan genel seçim sürecinde istikrarsızlık yaşanmaması için Priştine ve Belgrad'daki yetkililerle temas halinde olduklarını söylemişti.???????