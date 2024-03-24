Kosovalı liderler, NATO'nun Yugoslavya'ya hava harekatını kutladı - Son Dakika
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Kosovalı liderler, NATO'nun Yugoslavya'ya hava harekatını kutladı

Kosovalı liderler, NATO'nun Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin stratejik öneme sahip hedeflerine yönelik başlattığı 'Müttefik Güç Harekatı'nı kutladı. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, NATO anıtına çelenk bırakarak teşekkür etti. Kosova Başbakanı Albin Kurti ise NATO'nun hava harekatının soykırımı durdurduğunu vurguladı. Harekat, Kosova'nın bağımsızlık sürecinde dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

24.03.2024 17:51
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Kosovalı liderler, 25. yıl dönümünde NATO'nun Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin stratejik öneme sahip hedeflerine yönelik başlattığı "Müttefik Güç Harekatı"nı kutladı.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, başkent Priştine'nin merkezindeki NATO anıtına çelenk bıraktı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Osmani, NATO üyesi ülkelere "o dönemde Kosova halkının acılarına göz yummadıkları için" teşekkür etti.

Osmani, Kosova'nın çok yakında NATO'ya üye olarak "dostlarının" yanında yer alacağına ve diğer ülkelere yardım ederek borcunu ödeyeceğine inandığını belirtti.

Kosova Başbakanı Albin Kurti de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin en başarılı insani müdahalelerinden biri" olarak nitelendirdiği NATO'nun hava harekatının, "tarif edilemez bir soykırım dehşetini" durdurduğunu vurguladı.

Kurti paylaşımında, "İnsanlığı korumak için siyaseti kullanan dünya liderlerine ve ilgili ülkelere her zaman minnettarız." ifadesini kullandı.

NATO'nun Yugoslavya'ya hava harekatının üzerinden 25 yıl geçti

Slobodan Milosevic yönetimindeki Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin, Kosova'daki Arnavut ve diğer topluluklara yönelik baskı ve katliamlarına son vermemesi üzerine 24 Mart 1999'da başlatılan NATO hava harekatı 10 Haziran 1999'a kadar sürdü.

Hava harekatında, bugün Sırbistan, Karadağ ve Kosova topraklarında bulunan komuta kontrol ile muharebe sistemleri, askeri kışla ve birlikler, hava savunma sistemleri, enerji hatları, haberleşme hatları ve akaryakıt sistemleri ağır hasar gördü.

Sırp güçlerinin Kosova'dan tamamen çekilmesini ve çok uluslu bir barış gücünün Kosova'da konuşlandırılmasını sağlayan harekat, ülkenin bağımsızlığına doğru giden süreçte dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Türkiye, İtalya'nın Ghedi Hava Üssü'nde konuşlu 10 F-16 uçağıyla harekata katıldı ve Türk F-16'lar, yaklaşık 2 bin saat uçuş gerçekleştirdi.

BM Güvenlik Konseyi, 10 Haziran 1999'da kabul ettiği 1244 sayılı karar ile BM'ye Kosova'da yönetim hakkı tanıdı ve görevi Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonuna (UNMIK) verdi. 12 Haziran'da ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin de aralarında bulunduğu NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) birlikleri ülkeye girmeye başladı.

Günümüzde KFOR bünyesinde NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel görev yapıyor.

Kosova Savaşı ve bağımsızlık süreci

1998-1999 yıllarında yaşanan Kosova Savaşı'nda, çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İki ülkenin sık sık karşı karşıya gelmesindeki ana nedenin, Sırbistan'ın 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi olduğu ifade ediliyor.

Kosova ve Sırbistan, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.???

Kosova'nın kuzeyinde son dönemde yaşanan gerginlikler sürecin tıkanmasına neden olmuştu.

Kaynak: AA

Yugoslavya, Kosova, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosovalı liderler, NATO'nun Yugoslavya'ya hava harekatını kutladı - Son Dakika

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