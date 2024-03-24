Kosovalı liderler, NATO'nun Yugoslavya'ya hava harekatını kutladı

Kosovalı liderler, 25. yıl dönümünde NATO'nun Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin stratejik öneme sahip hedeflerine yönelik başlattığı "Müttefik Güç Harekatı"nı kutladı.
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, başkent Priştine'nin merkezindeki NATO anıtına çelenk bıraktı.
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Osmani, NATO üyesi ülkelere "o dönemde Kosova halkının acılarına göz yummadıkları için" teşekkür etti.
Osmani, Kosova'nın çok yakında NATO'ya üye olarak "dostlarının" yanında yer alacağına ve diğer ülkelere yardım ederek borcunu ödeyeceğine inandığını belirtti.
Kosova Başbakanı Albin Kurti de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin en başarılı insani müdahalelerinden biri" olarak nitelendirdiği NATO'nun hava harekatının, "tarif edilemez bir soykırım dehşetini" durdurduğunu vurguladı.
Kurti paylaşımında, "İnsanlığı korumak için siyaseti kullanan dünya liderlerine ve ilgili ülkelere her zaman minnettarız." ifadesini kullandı.
NATO'nun Yugoslavya'ya hava harekatının üzerinden 25 yıl geçti
Slobodan Milosevic yönetimindeki Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin, Kosova'daki Arnavut ve diğer topluluklara yönelik baskı ve katliamlarına son vermemesi üzerine 24 Mart 1999'da başlatılan NATO hava harekatı 10 Haziran 1999'a kadar sürdü.
Hava harekatında, bugün Sırbistan, Karadağ ve Kosova topraklarında bulunan komuta kontrol ile muharebe sistemleri, askeri kışla ve birlikler, hava savunma sistemleri, enerji hatları, haberleşme hatları ve akaryakıt sistemleri ağır hasar gördü.
Sırp güçlerinin Kosova'dan tamamen çekilmesini ve çok uluslu bir barış gücünün Kosova'da konuşlandırılmasını sağlayan harekat, ülkenin bağımsızlığına doğru giden süreçte dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.
Türkiye, İtalya'nın Ghedi Hava Üssü'nde konuşlu 10 F-16 uçağıyla harekata katıldı ve Türk F-16'lar, yaklaşık 2 bin saat uçuş gerçekleştirdi.
BM Güvenlik Konseyi, 10 Haziran 1999'da kabul ettiği 1244 sayılı karar ile BM'ye Kosova'da yönetim hakkı tanıdı ve görevi Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonuna (UNMIK) verdi. 12 Haziran'da ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin de aralarında bulunduğu NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) birlikleri ülkeye girmeye başladı.
Günümüzde KFOR bünyesinde NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel görev yapıyor.
Kosova Savaşı ve bağımsızlık süreci
1998-1999 yıllarında yaşanan Kosova Savaşı'nda, çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.
İki ülkenin sık sık karşı karşıya gelmesindeki ana nedenin, Sırbistan'ın 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi olduğu ifade ediliyor.
Kosova ve Sırbistan, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.???
Kosova'nın kuzeyinde son dönemde yaşanan gerginlikler sürecin tıkanmasına neden olmuştu.
Son Dakika › Güncel › Kosovalı liderler, NATO'nun Yugoslavya'ya hava harekatını kutladı - Son Dakika
Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın sabah saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Kafkas Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret ederek seçim vaatlerini açıkladı. Altınok, seçilmesi halinde Ankara'da 5 müze yapacağını ve bunlardan birinin 'Balkanlar, Kırım ve Çerkezlerin Gözyaşı Müzesi' olacağını belirtti. Ayrıca, trafik sorununu çözmek için metro ağlarının genişletileceğini ve alt geçit, üst geçit, köprü ve köprülü kavşaklar inşa edileceğini söyledi. Altınok, rakibi Mansur Yavaş'ın iddialarını da eleştirerek, belediyenin borcunun arttığını ve hizmetlerin yapılmadığını savundu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 32. haftasında Amedspor, konuk ettiği 24Erzincanspor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maçta Amedspor, geriye düştüğü maçta üstünlük sağlayarak galip geldi ve puanını 68'e çıkardı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, A. Efes'e 81-76 mağlup oldu. Maçın sonucunda Manisa BBSK, lider takıma karşı dirense de galibiyeti elde edemedi.
Muğla temsilcileri Muğlaspor ve Yatağanspor arasında oynanan derbi maçında Muğlaspor, rakibini 2-1 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Maçta her iki takımın taraftarları da dikkat çeken tribün şovları sergiledi. Muğlaspor, Muhammet Ali Aydın'ın attığı 2 golle galibiyete ulaştı.
Diyarbakır'ın Ergani Belediyesi tarafından Diriliş Caddesi, Dicle Yolu ve Dicle Yolu Çocuk Oyun Sokağı'nda yapımına başlanan parklar tamamlandı. Ergani Belediyesi, parkları yakında hizmete sunacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Bayat'a giden Ovacık grup yolunun Karayolları sorumluluğuna bu sene alınacağını belirtti. Uraloğlu, ayrıca Çankırı'nın diğer yolları ve tren seferleri hakkında da bilgi verdi.
Konya'nın Kulu ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta ve sürücünün üzerinde yapılan aramada 602 adet uyuşturucu hap ve 15 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Erzincan'ın Dereyurt Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Engin H. (55), saman balyalarını patoza atarak saman haline getirmek isterken makineye kaptırdı. Yakınları ve çevredeki vatandaşlar yardım istedi ancak Engin H. ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?