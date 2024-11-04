Kosovalı Öğrenciler Türkiye'de

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Vakıflar Genel Müdürlüğünce, "Hayal Et, Keşfet, Vakfet Gençlik Projesi" kapsamında Kosovalı üniversite öğrencileri Türkiye'de ağırlanacak.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2022'de başlatılan ve üçüncü yılına giren "Hayal Et, Keşfet, Vakfet Gençlik Projesi" ile öncelikli olarak Balkan coğrafyasındaki gençlerin vakıf kurumu ve geçmişi hakkında bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda 16 Kosovalı üniversite öğrencisi Türkiye'ye gelecek ve İstanbul ile Bursa'daki Vakıflar Genel Müdürlüğünce korunan tarihi vakıf eserlerini ziyaret edecek, uzmanlarca vakıf medeniyetine ilişkin bilgilendirme toplantılarına katılacak.

Kosovalı öğrenciler, İstanbul Fatih Sultan ile Bezmialem Valide Sultan Vakıf üniversitelerini ziyaret edecek ve Eyüp İmareti'nde de yemek dağıtımı yapacak.

Ayrıca, öğrencilere, hastanelerde tedavi gören yabancı uyruklu hastalar hakkında geçmişe yönelik bilgilendirme yapılacak.