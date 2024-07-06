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KOSTÜ fakülte bazında ilk mezunlarını verirken, gençler son dersini Mütevelli Heyet Başkanı Emiroğlu'dan aldı

KOCAELİ - Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'yle fakülte bazında ilk kez 4 yıllık mezunlarını verdi. Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, mezunlara son dersini verdi.

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Başiskele kampüsünde gerçekleştirildi. Törene Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile eğitimci, Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, öğrenciler ve aileler katıldı. Renkli geçen mezuniyet töreninde bölüm birincilerine ve başarılı öğrencilere plaket ve ödüller takdim edildi. Mezuniyet yeminini eden öğrenciler keplerini havaya atarak mezun olmanın mutluluğunu yaşadı. Çocuklarının mutluluğuna ortak olan aileler ise gururlu bakışlarla öğrencileri izledi.

"Sadece mesleki başarılarının değil, aynı zamanda insani değerlerimizi de ön planda tutmanızı temenni ediyorum"

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, öğrencilerin hayatlarında yeni sayfa açtıklarına dikkat çekerek, "Bu yeni sayfada sadece mesleki başarılarının değil, aynı zamanda insani değerlerimizi de ön planda tutmanızı temenni ediyorum. Ailelerinize, topluma ve insanlığa karşı sorumluluklarınızı yerine getirirken etik ve ahlaki değerlere bağımlı bireyler olarak örnek olacağınıza inanıyorum. Mezun olduğunuz üniversiteniz ile bağınızı hiçbir zaman koparmayın. Buradaki öğretim elemanlarınızı, arkadaşlıklarınızı, dostluklarınızı, sevdiklerinizi her zaman hatırlayın" şeklinde konuştu.

"Sevdiğiniz işi yaparsanız başarılı olma oranınız çok daha yüksektir"

Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu ise mezunlara hayatlarında başarılar dileyerek, "Gençlerin eğitimine destek veren, fedakarca katkıda bulunan anne babalara, eğitmenlere teşekkür ediyorum. Sizin bundan sonraki hayatınızda daha avantajlı olabilmeniz için birkaç madde söylemek istiyorum. Bunu tavsiye olarak değil son ders olarak algılayın. Bir; bundan sonra da öğrenmeye devam etmelisiniz. Yani mezuniyet öğrenmenin sonu değil, başlangıcıdır. Kendisiniz sürekli yeni bilgilerle donatın, kurslara katılın, kitaplar okuyun ve alanınızla ilgili bütün gelişmeleri takip edin. İkinci madde, profesyonel ilişki kurmalısınız. Yapmak istediğiniz mesleği en iyileriyle bağlantı kurmak, kariyerinize çok önemli katkılar sağlayacaktır. Yarın çoğunuz hastanelerde çalışacaksınız. Orada profesyonellerle, doğru ilişkiler kurun, size inansınlar. Sizlerin onlara olduğu kadar onların da sizin gibi çalışkan gençlere ihtiyacı var. Üçüncüsü sevdiğiniz işi yapın. Bugün buradan bir bölümden mezun olmuş olabilirsiniz. Bu süreç içerisinde okuduğunuz bölümün sizin için uygun olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Lütfen başka bir mesleğe geçin. Sizin için uygun olan mesleği seçin. Çünkü gerçekten sevdiğiniz işi yaparsanız başarılı olma oranınız çok daha yüksektir. Hayatta mutlu olma oranınız da çok yükselecektir" ifadelerini kullandı.

"Kariyeriniz ile hayatınızda dürüstlükten ve etik değerlerden ödün vermeyin"

"Yeni beceriler öğrenmeye ve değişimlere daima açık olmak zorundasınız" diyen Emiroğlu, "Topluma katkı sağlamak zorundasınız. Yaşadığınız topluma katkı sağlamak size hem kişisel hem de profesyonel tatmin sağlayabilir ve bu mutluluğunuzun da önünü açar. İş ve özel hayat arasında denge kurmak, uzun vadeli mutluluk ve sağlık için gereklidir. Ne evinizi ihmal edeceksiniz ne de işinizi. Son olarak en önemli madde, kariyeriniz ile hayatınızda dürüstlükten ve etik değerlerden ödün vermeyin. Güvenilirlik uzun vadede size saygı ve başarı sağlayacaktır. Ne iş yaparsanız yapın önce ahlaklı ve adaletli olmalısınız. Temelinizde bu olmalı. Mesleğini ve yaşamınızı bu temel üzerine oturtmalısınız" dedi.

"Her işimizde, davranışımızda, yaşamımızda merhamet ve adaletten asla vazgeçmeyeceğiz"

Öğrencilere adaletli olmalarını söyleyen isteyen Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Talip Emiroğlu, "Bugün maalesef güçlülerin kendi menfaati için yanlışları doğruların yerine koymaya çalıştığı dünyada yaşıyoruz. Güçlü denen bazı ülkeler bir dolar menfaat için çaresiz insanları yurdundan kovuyor. Çocukları, bebekleri maalesef öldürüyor. Çin yıllardır Türkistanlı kardeşlerimizi zindanlarda işkenceyle çürütüyor. Bebekleri öldürüyorlar, kısırlaştırıyorlar. Gözünüzün önünde Filistin'de soykırım yapılıyor. Kim bunların sorumlusu? Güçlü ve gelişmiş denilen ülkelerin yöneticileri. Alacaklarını alıp insanları perişan edip gidiyorlar. Onlarda bilim, teknoloji, para, güç var ama ahlak, merhamet, adalet, irfan eksik. Bunlar eksik olunca ne kadar bilgili ve zengin olursa olsun böyle vahşilikleri yapabiliyorlar. Biz Türkler üç bin yıldır dünyanın merhamet ve adalet terazisiyiz. Böyle olmaya da devam edeceğiz. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Her işimizde, davranışımızda, yaşamımızda merhamet ve adaletten asla vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.