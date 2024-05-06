KOÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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KOÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

KOÜ Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

06.05.2024 17:18
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Kocaeli Üniversitesi'nde (KOÜ) öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatının (ÜNİAK) organize ettiği etkinlikte Umuttepe Camisi önünde toplanan öğrenciler, Filistin ve Türk bayrakları ile "Filistin elbet özgür kalacak", "Filistin'de katliam var", "Özgür Filistin" ve "Müslüman zulme boyun eğmez" yazılı dövizlerle Umuttepe Kampüsü A Kapısı'na yürüdü. Öğrenciler, yürüyüş boyunca tekbir getirip Gazze'ye destek sloganları attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Kocaeli ÜNİAK Teşkilat Başkanı Orçun Arsoy, 209 günde çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı ve engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığınca katledildiğini söyledi.

Arsoy, Gazze'de binlerce kişinin göçe sürüklendiği ve kundaktaki bebeklerin bombardımanlarda can verdiği bir soykırımın yaşandığını belirterek, "İnsanlığın yaşadığı acıları, canı yananın rengine, dinine ve diline göre tasnif etmeyi, kınamayı ve lanetlemeyi kendisine paye bilen iki yüzlü egemen güçler ile uluslararası örgütler ise vahşeti yaşatan İsrail olunca bir kez daha sessiz kalmayı, katledilen bebeklerin görüntülerine karşı gözlerini kapatmayı, masum kadınların feryatlarına karşı kulaklarını tıkamayı tercih etmişlerdir." diye konuştu.

"Sözde İsrail Devleti'nin artık mızrağın çuvala sığmadığının farkına varmalıdır." diyen Arsoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığının, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlandığını vurguladı.

AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdikleri "SayStop" eylemlerine, boykot çağrılarına ve yardım faaliyetlerine ara vermeksizin devam edeceklerine işaret eden Arsoy, "Kocaeli ÜNİAK teşkilatı ve Kocaeli Üniversitesi öğrencileri olarak, Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren ABD Arizona Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtiyor, 81 ilimizde bulunan bütün üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya ve 'SayStop' eylemlerimize ses vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KOÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti - Son Dakika

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