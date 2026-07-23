Yüksekova'da ineği ölen 7 çocuk annesine 2 inek ve 2 buzağı hediye - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksekova'da ineği ölen 7 çocuk annesine 2 inek ve 2 buzağı hediye

Yüksekova\'da ineği ölen 7 çocuk annesine 2 inek ve 2 buzağı hediye
23.07.2026 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde merada otlayan ineğinin tepeden yuvarlanarak telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek'e Dünyada Son Umut Derneği tarafından 2 inek ve 2 buzağı hediye edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde merada otlayan ineğinin tepeden yuvarlanarak telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan 7 çocuk annesi Ayni Özbek'e Dünyada Son Umut Derneği tarafından 2 inek ve 2 buzağı hediye edildi.

İlçeye bağlı Yeniışık köyünde yaşayan Özbek'in telef olan ineğinin başında yaşadığı üzüntünün haberlerde yer alması üzerine hayırseverler destek olmak için aileyle irtibat kurdu.

Köye giden Dünyada Son Umut Derneği Başkanı Onur Akman da aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, hayırseverlerin bağışlarıyla alınan 2 inek ve 2 buzağıyı Özbek'e teslim etti.

Akman, basın mensuplarına, Özbek'in yaşadığı üzüntüye ilişkin haberi sosyal medyada gördükten sonra aileye destek olmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi üstlendiklerini belirten Akman, "İneklerimizi buraya getirdik. Birçok hayırsever destek verdi. Türkiye'nin dört bir yanından ailemiz için bağış yapıldı. Allah herkesin hayrını kabul etsin. Ailemize destek olduğumuz için mutluyuz." dedi.

Ayni Özbek ise ineğin telef olması nedeniyle çok üzüldüklerini dile getirerek, "Sağ olsunlar bana 2 inek ve 2 buzağı getirdiler. Rabbim herkesin hayrını kabul etsin. Destek veren herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Oğlu İshak Özbek de destek sağlayanlara teşekkür ederek, "Bir ineğimiz vardı, onu kaybettik. Bize 2 inek ve 2 buzağı verdiler. Rabbim destek veren herkesten razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Hediye, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da ineği ölen 7 çocuk annesine 2 inek ve 2 buzağı hediye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Gaziantep’te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti Gaziantep'te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti
Ankara’daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi
ABD Başkanı Trump: İran’ın henüz anlaşma yapmaya hazır olmadığını düşünüyorum ABD Başkanı Trump: İran’ın henüz anlaşma yapmaya hazır olmadığını düşünüyorum

21:45
Yolsuzluk operasyonunda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 20 kişi tutuklandı.
Yolsuzluk operasyonunda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 20 kişi tutuklandı.
21:22
Yıllardır dalga geçiliyordu Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
20:38
AB’den Rusya’ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
AB'den Rusya'ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
19:47
Bahçeli’nin CHP’yi karıştıran “hazine yardımı“ önerisine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Bahçeli'nin CHP'yi karıştıran "hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
19:16
CHP’de Aydın il yönetimi ile İzmir’deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
19:14
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 22:02:06. #7.13#
SON DAKİKA: Yüksekova'da ineği ölen 7 çocuk annesine 2 inek ve 2 buzağı hediye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.