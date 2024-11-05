Kozan\'da 11 Zanlı Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamalarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Ekim-4 Kasım'da, 34 farklı noktada 290 polisin katılımıyla uygulama yaptı.
Uygulamada, ruhsatsız tüfek, 14,60 gram uyuşturucu madde ve 1864 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.
Ekipler, çeşitli ihlallerden 45 motosiklet sürücüsüne ceza kesti.
Modifiyeli 23 aracın sürücüsüne para cezası uygulayan ekipler, 20 aracı trafikten men etti.
Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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