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Kozan'da Arkadaşını Tabancayla Vuran Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kozan'da Arkadaşını Tabancayla Vuran Şüpheli Tutuklandı

ADANA'ın Kozan ilçesinde evde otururken arkadaşı Emre Bilgeç'i (25) tabancayla başından vurup, ölümüne neden olan Ö.Ö., tutuklandı.

20.12.2023 - 19:10,
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ADANA'ın Kozan ilçesinde evde otururken arkadaşı Emre Bilgeç'i (25) tabancayla başından vurup, ölümüne neden olan Ö.Ö., tutuklandı. Olay sırasında evde olan diğer arkadaşları S.B. (26), S.K. (35) ve B.A.A. (23) ise ev hapsine çarptırıldı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Şehit Kudret Eroğlu Sokak'ta meydana geldi. Evde arkadaşları ile oturan Emre Bilgeç, tabancayla başından vurularak yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Bilgeç'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay sırasında evde bulunan Ö.Ö., S.B., S.K. ve B.A.A., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bilgeç'in, kendisine ait silahı arkadaşı Ö.Ö.'ye verdiği, bu sırada Ö.Ö.'nün elindeki tabancanın kazara ateş aldığı, çıkan kurşunun Bilgeç'in başına isabet ettiği öne sürüldü. Emniyette ifadesi tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Ö.Ö. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise ev hapsine çarptırıldı. (DHA)

Kozan\'da Arkadaşını Tabancayla Vuran Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kozan'da Arkadaşını Tabancayla Vuran Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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