Kozan\'da Engelli Birey İçin Arama Başlatıldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde dün kaybolan duyma ve konuşma engelli Uğur Okuducu (52) için arama çalışması başlatıldı.

Kozan ilçesi Postkabasakal Mahallesi'nde oturan duyma ve konuşma engelli Uğur Okuducu, dün evinden çıktıktan sonra bir daha görülmedi. Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve Yesevi Arama Kurtarma (Y.A.K.) ekipleri Okuducu'nun bulunması için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri de ekiplerin arama çalışmasına destek veriyor.