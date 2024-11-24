Kozan'da Kuvvetli Rüzgar Çatıları Uçurdu, Ağaçları Devrildi - Son Dakika
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Kozan'da Kuvvetli Rüzgar Çatıları Uçurdu, Ağaçları Devrildi

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Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, evlerin çatılarının uçmasına ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Meteoroloji, bölge için turuncu kodla uyarıda bulundu. Ekipler, hasar gören bölgelere müdahale ediyor.

24.11.2024 15:51  Güncelleme: 16:09
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Kozan'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı Adana'nın Kuzey ilçelerinde kuvvetli rüzgar evlerin çatılarını uçurdu, ağaçları, tabelaları devirdi. Kuvvetli rüzgar bölgede saatte 40-92 kilometre hızla eserek etkisini sürdürürken uçan çatılar yollara ve tarlalara savruldu.

İlçe merkezinde ve Eskikabasakal, Bulduklu, Tavşantepe, Tufanpaşa Mahallelerinde evlerin çatıları uçtu, çam ağacı, limon ağaçları kökünden söküldü.

Ayıhasan bölgesinde Yasemin Karaoğlu, "Sabah toz ile uyandık. Evimizin çatısı rüzgarda uçtu" dedi. Hacer Sehlikoğlu ise, ağaçlarının kırıldığını ve evin çatısının bir anda uçtuğunu ifade etti.

Kozan Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ekipleri, Kızılay Kozan Şubesi sahada kuvvetli rüzgar nedeniyle mağduru vatandaşların ihbarlarını değerlendirmeyi sürdürüyor.

Bölgede kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

Kozan\'da Kuvvetli Rüzgar Çatıları Uçurdu, Ağaçları Devrildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kozan'da Kuvvetli Rüzgar Çatıları Uçurdu, Ağaçları Devrildi - Son Dakika

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