Kozan'da Motosiklet Kaçışı: İki Sürücüye Yüksek Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kozan'da Motosiklet Kaçışı: İki Sürücüye Yüksek Ceza

Kozan\'da Motosiklet Kaçışı: İki Sürücüye Yüksek Ceza
04.03.2026 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde polisten kaçan iki motosiklet sürücüsüne toplam 664 bin lira ceza kesildi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde polisten kaçan ve takip sonucu yakalanan iki motosiklet sürücüsünden G.E.'ye 288 bin 500 lira, A.M.'ye ise 376 bin lira ceza yazıldı. Üzerinden uyuşturucu madde çıkan ve hakkında uyuşturucu suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M. cezaevine teslim edildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması için kent genelinde uygulama gerçekleşti. Uygulama sırasında polis, plakasız bir motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ikazına uymayan sürücü kaçtı. Takip sırasında sürücüsünün kontrolü kaybettiği motosiklet devrildi. Yaya kaçmaya çalışan sürücü G.E., Cumhuriyet Mahallesi Şen Sokak'ta yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen G.E.'ye çekme belgeli araç kullanmak, dur ikazına uymamak, kask kullanmaması nedeniyle toplamda 288 bin 500 lira cezası kesilirken, motosiklet trafikten men edildi.

FİRARİ HÜKÜMLÜ, PLAKASIZ MOTOSİKLETLE POLİSTEN KAÇTI

Polis ekipleri, aynı uygulamada üzerinde iki kişinin bulunduğu plakasız bir motosikleti daha durdurmak istedi. Polisin 'dur' ikazına uymayan sürücü kaçtı. Polisin takibiyle motosiklet, Çevre Yolu Güneri Kavşağı'nda durduruldu. Ehliyetsiz olduğu belirlenen A.M. isimli sürücünün üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilirken, GBT sorgusunda ise uyuşturucu suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezasıyla arandığı saptandı.

Ehliyetsiz araç kullanma, makas atma, kask takmama, dur ikazına uymamak gibi çeşitli kabahatlerden 376 bin lira ceza kesilen A.M., cezaevine teslim edildi. Motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Kozan, Adana, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kozan'da Motosiklet Kaçışı: İki Sürücüye Yüksek Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:15
Putin, Rusya’nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini söyledi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 23:08:40. #7.13#
SON DAKİKA: Kozan'da Motosiklet Kaçışı: İki Sürücüye Yüksek Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.